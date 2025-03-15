В картинах да Винчи и Мондриана обнаружили скрытую математику: что удалось узнать ученым

Согласно новому исследованию, на картинах таких известных художников, как Леонардо да Винчи и Пита Мондриана, обнаружили скрытую математику. В частности, точные расчеты ученые разглядели на полотнах с изображением деревьев.

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Исследователи предполагают, что эта скрытая математика в некоторых отвлеченных работах может даже лежать в основе нашей способности распознавать такие произведения искусства как изображения деревьев. Эксперты вывели научные правила пропорций между диаметрами ветвей и примерное количество ветвей разного диаметра, пишет Independent.

По словам ученых, деревья в природе соблюдают определенный шаблон ветвления, который называется фракталом, в котором одинаковые структуры повторяются во все меньших и меньших масштабах от ствола до кончика ветви.

В новом исследовании ученые математически исследовали масштабирование толщин ветвей в изображениях деревьев в произведениях искусства культовых художников.

"Мы анализируем деревья в искусстве как самоподобные, фрактальные формы и эмпирически сравниваем искусство с теориями толщины ветвей, разработанными в биологии", – объяснили ученые.

По словам исследователей, Леонардо да Винчи в свое время проследил, что ветви деревьев сохраняют свою толщину, когда они разветвляются.

Итак, итальянский художник эпохи Возрождения использовал параметр под названием α, чтобы определить соотношение между диаметрами разных ветвей.

Он утверждал, что если толщина ветви равна суммарной толщине двух ее меньших ветвей, то параметр α будет равен 2.

Современные исследователи проанализировали деревья в искусстве из нескольких частей света, включая деревья в мечети Сиди Сайед XVI века в Индии, японскую живопись периода Эдо и абстрактное искусство XX века.

Ученые обнаружили, что значения на этих работах колеблются от 1,5 до 2,8, подобно диапазону этого значения в естественных деревьях.

"Хотя фрактальная размерность значительно отличается в разных деревьях и произведениях искусства, мы обнаружили, что диапазон α в тематических исследованиях замечательных произведений искусства в разных культурах и периодах времени соответствует диапазону настоящих деревьев", – подчеркнули эксперты.

Исследователи говорят, что даже абстрактные картины, такие как кубистическая картина Пита Мондриана 1912 года "Серое дерево", на которой визуально не видно цвета, можно идентифицировать как деревья, если использовать реалистическое значение α.

"Абстрактные изображения с реалистичной буквой α можно распознать как деревья, тогда как похожие полотна больше нельзя четко распознать как деревья", – говорят ученые.

Новое исследование предлагает перспективу "оценить и воссоздать красоту деревьев", отмечают эксперты.

Это также подчеркивает, что искусство и наука могут дать дополнительные взгляды на природный и человеческий миры, добавили специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что на картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов.

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