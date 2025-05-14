Ученые обнаружили растение, которое способно эволюционировать наоборот: как это работает

Представление о том, что эволюция всегда движется вперед - от более простого к более сложному, - подвергнуто новому пересмотру. Команда ученых из США обнаружила удивительное свойство папоротников - способность возвращаться к более примитивным формам развития.

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Это открытие бросает вызов давно устоявшемуся закону палеонтолога Луи Долло, согласно которому эволюция необратима. Исследование, опубликованное в журнале Evolution, сосредоточено на цепных папоротниках (Blechnaceae), которые существуют на планете еще с до периода динозавров. Их пример показывает, что естественное развитие не всегда подчиняется строгим правилам.

Как это работает: диморфизм и мономорфизм

В центре исследования - репродуктивные стратегии папоротников. Исследователи обнаружили, что некоторые виды используют диморфизм: образуют два вида листьев - одни для фотосинтеза, другие для размножения. Другие же остаются мономорфными - одни листья выполняют обе функции.

Считалось, что переход от мономорфизма к диморфизму необратим, однако результаты наблюдений доказывают обратное. Среди более 118 проанализированных видов обнаружены примеры, где папоротники возвращались к более простой репродуктивной форме, пишет The Conversation.

Почему это возможно: секрет в отсутствии семян

По мнению ученых, ключом к такой гибкости является способ размножения папоротников. Поскольку они не образуют семян, им проще адаптировать свою структуру к изменениям среды. Это позволяет им менять уровень специализации без "застревания" в сложных формах.

По словам доцента Университета Теннесси Джейкоба Суисси, открытие демонстрирует, что эволюция - не прямая дорога с финишной линией, а скорее процесс с множеством вариантов развития. В некоторых случаях "обратная эволюция" может быть не только возможной, но и целесообразной.

OBOZ.UA писал ранее, что живые существа излучают свет, который угасает после их смерти.

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