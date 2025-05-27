Ученые обнаружили 'предохранитель' под одним из самых разрушительных вулканов на Земле

В недрах Йеллоустоунского национального парка исследователи обнаружили магматическую структуру, которая потенциально сдерживает одно из самых опасных явлений природы – извержение супервулкана. Этот прорыв может кардинально изменить представление о внутренней динамике планеты.

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Супервулкан Йеллоустоун – одна из самых мощных вулканических систем Земли. Его последние извержения произошли сотни тысяч лет назад, но ученые до сих пор не могут точно предсказать, когда может произойти следующее. Новое открытие дает надежду на понимание и, возможно, контроль над природной силой, способной изменить ход цивилизации, говорят ученые.

Команда ученых под руководством профессора Брэндона Шмандта из Университета Райса нашла так называемую "летучую магматическую шапку" – массивную зону с высоким содержанием газов и частично расплавленной породы – всего в 3,8 км под поверхностью. Именно она, по мнению ученых, может играть ключевую роль в сдерживании потенциального катастрофического взрыва.

"В течение десятилетий мы знали, что под Йеллоустоуном существует магматический резервуар. Но точная структура его верхней границы оставалась загадкой. Теперь мы знаем: он не "застыл", а остается динамичным, несмотря на миллионы лет существования", – рассказал профессор Шмандт.

Благодаря новейшим технологиям ученые применили вибросейсмическую установку, что создает микроземлетрясения, позволяя исследовать подземные слои. Результаты поразили: четкая граница между верхней "крышкой" и более глубокими слоями магмы свидетельствует о наличии неравномерной, частично расплавленной структуры, перемешанной с газовыми пузырьками.

Компьютерное моделирование показало, что большинство летучих веществ – пар, углекислый газ и т.д. – не способны вырваться наружу одновременно. Вместо этого они просачиваются постепенно, используя трещины и каналы между минеральными кристаллами.

"Мы не зафиксировали признаков неизбежного взрыва. Напротив, система выглядит стабильной. Это объясняет богатство гидротермальных источников Йеллоустоуна – они действуют как клапаны, выпуская магматические газы", – пояснил профессор.

Это открытие может дать старт новым методам мониторинга вулканической активности – более точным, чувствительным и способным предупреждать о рисках раньше, чем это было возможно раньше.

"Возможность "заглянуть" под землю критически важна не только для безопасности, но и для развития геотермальной энергетики, а также для новейших способов хранения углекислого газа", – подытожил Шмандт.

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