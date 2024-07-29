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Ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора: что это значит

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
2,4 т.
Ученые обнаружили 'новый Эль-Ниньо' к югу от экватора: что это значит

Южное колебание Эль-Ниньо – это непредсказуемое изменение ветров и течений над тропическими водами Тихого океана, существенно влияющее на климат на всей планете. Однако ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора.

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По словам ученых, "секретный брат" южных колебаний возникает в юго-западной части субтропического Тихого океана в направлении Австралии и Новой Зеландии. Хотя регион, контролирующий эти погодные изменения, относительно небольшой, эксперты предостерегают, что он может повлечь за собой климатические изменения во всей Южной. полушария, пишет ScienceAlert.

Ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора: что это значит

Международная группа исследователей, сделавшая неожиданное открытие, говорит, что оно будет жизненно важно для понимания климатических изменений в последующие годы. "Это открытие похоже на поиск нового переключателя в климате Земли. Это показывает, что относительно небольшая площадь океана может оказать широкомасштабное влияние на глобальную погоду и климат", – сказала метеоролог из Университета Рединга в Великобритании Баладжи Сенапати.

Соединив реальные наблюдения и современное климатическое моделирование, охватывающее 300 лет, исследователи смогли отследить то, что они назвали моделью W4, ежегодно повторяющейся в Южном полушарии с четырьмя чередующимися регионами теплого и прохладного воздуха.

Команда также обнаружила, что меньший регион вблизи Австралии и Новой Зеландии работает как рычаг управления W4. А изменения температуры океана в этой части света, в свою очередь, влияют на температуру атмосферы в южных субтропиках и средних широтах.

Ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора: что это значит

Эксперты объясняют, что когда режим ветра изменяется, он изменяет глубину верхнего слоя более теплой воды в океане, затем возвращается к изменениям температуры в атмосфере.

Тогда западные ветры могут переносить нагретый или охлажденный воздух вокруг земного шара по аномальной климатической схеме W4. Согласно исследованию эти климатические модели отличаются от других, о которых мы знаем, включая Эль-Ниньо и его сестринское явление Ла-Нинья.

Ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора: что это значит

"Понимание этой новой погодной системы может значительно улучшить прогноз погоды и прогнозирование климата, особенно в южном полушарии. Это может помочь объяснить изменения климата, которые раньше были загадочными, и может улучшить нашу способность предусматривать экстремальные погодные и климатические явления", – отметила метеоролог Сенапати.

И хотя эта система идентифицирована только сейчас, исследователи считают, что она уже давно влияет на погоду в мире.

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