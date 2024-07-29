Ученые обнаружили 'новый Эль-Ниньо' к югу от экватора: что это значит

Южное колебание Эль-Ниньо – это непредсказуемое изменение ветров и течений над тропическими водами Тихого океана, существенно влияющее на климат на всей планете. Однако ученые обнаружили "новый Эль-Ниньо" к югу от экватора.

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По словам ученых, "секретный брат" южных колебаний возникает в юго-западной части субтропического Тихого океана в направлении Австралии и Новой Зеландии. Хотя регион, контролирующий эти погодные изменения, относительно небольшой, эксперты предостерегают, что он может повлечь за собой климатические изменения во всей Южной. полушария, пишет ScienceAlert.

Международная группа исследователей, сделавшая неожиданное открытие, говорит, что оно будет жизненно важно для понимания климатических изменений в последующие годы. "Это открытие похоже на поиск нового переключателя в климате Земли. Это показывает, что относительно небольшая площадь океана может оказать широкомасштабное влияние на глобальную погоду и климат", – сказала метеоролог из Университета Рединга в Великобритании Баладжи Сенапати.

Соединив реальные наблюдения и современное климатическое моделирование, охватывающее 300 лет, исследователи смогли отследить то, что они назвали моделью W4, ежегодно повторяющейся в Южном полушарии с четырьмя чередующимися регионами теплого и прохладного воздуха.

Команда также обнаружила, что меньший регион вблизи Австралии и Новой Зеландии работает как рычаг управления W4. А изменения температуры океана в этой части света, в свою очередь, влияют на температуру атмосферы в южных субтропиках и средних широтах.

Эксперты объясняют, что когда режим ветра изменяется, он изменяет глубину верхнего слоя более теплой воды в океане, затем возвращается к изменениям температуры в атмосфере.

Тогда западные ветры могут переносить нагретый или охлажденный воздух вокруг земного шара по аномальной климатической схеме W4. Согласно исследованию эти климатические модели отличаются от других, о которых мы знаем, включая Эль-Ниньо и его сестринское явление Ла-Нинья.

"Понимание этой новой погодной системы может значительно улучшить прогноз погоды и прогнозирование климата, особенно в южном полушарии. Это может помочь объяснить изменения климата, которые раньше были загадочными, и может улучшить нашу способность предусматривать экстремальные погодные и климатические явления", – отметила метеоролог Сенапати.

И хотя эта система идентифицирована только сейчас, исследователи считают, что она уже давно влияет на погоду в мире.

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