Ученые обнаружили 'межмозговую связь' между людьми и собаками: вот как она возникает

В новом открытии учёные обнаружили, что взаимодействие людей и собак изменяет способ работы мозга домашних животных. Этот уникальный мост возникает при встрече взглядов животного и его владельца.

Видео дня

Такая "межмозговая связь", как ее называют ученые, проливает новый свет на тесное взаимодействие между собаками и их хозяевами. Это может даже содержать подсказки для понимания и лечения аутизма у людей, пишет Study Finds.

В исследовании использовалась передовая техника, которая называется двойной ЭЭГ, для одновременного измерения активности мозга у людей и собак, когда они участвовали в ласках или созерцании друг на друга. Ученые обнаружили, что некоторые участки мозга человека и собаки фактически синхронизировались во время этих взаимодействий, демонстрируя скоординированные модели активности.

Еще более интересно то, что эта синхронизация мозга, казалось, выстраивалась по динамике "лидер-последователь", причем человеческий мозг лидировал, а мозг собаки следовал. Это отражает социальную динамику между людьми и собаками, где люди обычно берут на себя лидерскую роль.

Ученые отмечают, что это открытие выходит далеко за рамки простого понимания связи человека и собаки. Исследователи также наблюдали за собаками с мутациями в гене под названием SHANK3, который тесно связан с аутизмом у людей. Эти собаки продемонстрировали нарушение синхронизации мозга при взаимодействии с людьми, что отражает социальные трудности, которые наблюдаются при аутизме человека.

Удивительным поворотом является то, что исследователи обнаружили, что однократная доза психоделического препарата ЛСД, кажется, спасает эту нарушенную синхронизацию мозга у собак-мутантов SHANK3. Хотя еще слишком рано делать клинические выводы, однако это открытие наталкивает на потенциальные новые пути исследования и лечения аутизма.

По словам ученых, это исследование предлагает новый взгляд на неврологические основы одного из самых древних дружеских отношений человечества – человека и собаки.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили новый интересный факт о собаках: гавчики помнят названия своих игрушек годами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!