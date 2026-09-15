Ученые обнаружили гигантскую "инопланетную базу" на Земле: где расположена

Загадочное образование на дне океана вблизи Папуа-Новой Гвинеи привлекло внимание своими необычными размерами и геометрической формой. Необычный объект заметил исследователь НЛО Скотт С. Воринг во время изучения карт морского дна.

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Он предположил, что структура может иметь длину около 16 километров и ширину 6,4 километра. Учитывая масштаб и форму находки, исследователь выдвинул предположение, что под водой может скрываться своеобразная "инопланетная база", пишет Daily Mail.

Загадочная структура на дне океана

По словам Воринга, он обнаружил объект при изучении глобальных карт океанского дна, созданных в рамках международного проекта Seabed 2030. На снимках исследователь обратил внимание на огромную прямоугольную аномалию, которую назвал "мегалитической структурой".

Воринг оценивает, что образование может простираться примерно на 16-24 километра вглубь морского дна. Он также предположил, что внутри аномалии потенциально могли бы разместиться около 20 огромных сооружений, каждое из которых по масштабу якобы могло бы напоминать Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Исследователь НЛО убеждён, что необычная форма, огромные размеры и удаленное расположение объекта могут свидетельствовать о его искусственном происхождении. Он даже заявил, что поверхность выглядит так, будто за ней ухаживают, и предположил, что объект может до сих пор быть "заселенным".

Впрочем, эти предположения не подтверждены независимыми исследованиями. На данный момент нет доказательств того, что обнаруженная структура является сооружением, имеет искусственное происхождение или связана с деятельностью внеземной цивилизации.

Самих изображений с карт океанского дна недостаточно, чтобы установить природу аномалии. Для проверки такой гипотезы потребовались бы детальные сонарные исследования, подводная фотосъемка, а по возможности — непосредственное изучение геологических материалов.

Подобные геометрические формы на картах морского дна также могут возникать из-за особенностей рельефа, естественных геологических процессов или ограничений методов картографирования. Поэтому необычный вид объекта ещё не означает, что он был создан разумным существом.

Это не первая загадочная находка, которую Воринг связывает с возможными следами неизвестных цивилизаций. Недавно он заявил об обнаружении на картах морского дна вблизи Кубы серии линий и геометрических форм, которые назвал остатками древнего затонувшего города.

По его оценкам, этот участок простирается примерно на 11-13 километров в одном направлении и около 5 километров в другом. Исследователь предположил, что регулярные формы могут быть остатками поселения, напоминающего легендарную Атлантиду, и даже рассматривал возможность того, что его уничтожило мощное землетрясение.

В то же время и кубинская находка не получила подтверждения со стороны археологов или морских ученых. Поэтому пока обе истории остаются интересными гипотезами, а не доказательствами существования подводных городов или "инопланетных баз".

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