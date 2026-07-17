Органику на раннюю Землю доставили астероиды? Ученые обнаружили "химию инопланетного мира" на метеорите, упавшем в Нью-Джерси. Фото

В США ученые исследовали уникальный метеорит, который упал на жилой дом и может изменить представления о происхождении жизни на Земле. В его составе обнаружили органические соединения и так называемые "строительные блоки жизни".

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Учёные предполагают, что подобные космические тела могли сыграть ключевую роль в формировании ранней биохимии нашей планеты. Об этом сообщает CBS News.

Уникальное падение метеорита и редкий состав

Метеорит упал на дом в штате Нью-Джерси в июле 2024 года. Владелец дома собрал обломки и сохранил их в стеклянных банках, используя перчатки и алюминиевую фольгу, что позволило избежать загрязнения и обеспечить точность дальнейших исследований.

Анализ показал, что метеорит состоит из чрезвычайно редкого материала – углеродного хондрита типа CM1/2. Это лишь второй зафиксированный случай падения такого объекта на Землю. Поэтому находку уже назвали одной из самых ценных в научном смысле среди всех известных метеоритов.

Следы воды и "химия жизни"

В ходе исследования ученые установили, что до отделения от родительского астероида метеорит был покрыт концентрированными солевыми растворами – рассолами. Это первый случай, когда подобное явление было зафиксировано для метеоритов такого типа.

Наличие рассолов свидетельствует о том, что в астероиде могла существовать жидкая вода, которая впоследствии испарилась. Высокая концентрация солей, по словам исследователей, создает условия для образования важных для жизни молекул. В частности, такие растворы способны удерживать фосфаты в активном состоянии и способствовать химическим реакциям.

В образцах также обнаружили многочисленные органические соединения, среди которых – аминокислоты и соединения магния. Последние играют ключевую роль в биологических процессах, в частности входят в состав крови и участвуют в фотосинтезе.

Гипотеза о происхождении жизни на Земле

Ученые предполагают, что подобные углеродные хондриты могли доставить на раннюю Землю органические вещества, которые впоследствии стали основой для возникновения жизни. Обнаружение "инопланетной химии" в составе метеорита лишь укрепляет эту гипотезу.

По завершении исследований часть фрагментов будет передана в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.

"Мы в восторге от того, что природа подарила нам такой ценный образец астероида", – сказал куратор музея Дентон Эбель.

Как сообщал OBOZ.UA, современная наука оказалась на пороге масштабного переосмысления законов космоса из-за обнаружения объекта, существование которого противоречит базовым астрофизическим моделям. Исследователи наткнулись на чрезвычайно крупную структуру, масштабы которой полностью разрушают прежние представления о предельных размерах космических тел.

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