Ученые обнаружили гигантские резервуары магмы под спящими вулканами в Каскадах

Под спящими вулканами в Каскадах ученые обнаружили гигантские резервуары магмы. Новое исследование показывает, что магматическая система может сохраняться даже после извержений.

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Вулканы в районе Каскадов на северо-западе Тихого океана все еще подкрепляются обширными резервуарами магмы. Эти резервуары магмы существуют тысячи лет, не вызывая извержения, пишет Live Science.

Долгое время ученые искали ответ, может ли магма храниться в верхней части коры под вулканами в течение длительного времени или перемещается в эти мелкие регионы незадолго до извержения. Новое исследование показывает, что, по крайней мере, в Каскадах, эти резервуары магмы существуют независимо от частоты извержений.

"Похоже, что эти магматические тела существуют под вулканами на протяжении всей своей жизни, а не только во время активного состояния", – сказал первый автор исследования Гуаннинг Панг, доктор наук о Земле в Корнеллском университете (США).

Новые открытия сделаны благодаря модернизации станций сейсмического мониторинга Геологической службы США в Каскадных горах, что позволило Пангу и его соавторам отслеживать волны отдаленных землетрясений, проходящих под горой Сент-Хеленс, горой Ренье, Пиком Лассена и другими близлежащими вулканами.

В ходе исследования они заметили последовательное замедление скорости волны землетрясения – иногда на 70% – под вулканическими вершинами. По словам ученых, эти замедления слишком велики, чтобы объяснить их такими факторами как температура. Волны двигаются медленнее через жидкость, чем через твердые тела, поэтому результаты показывают, что большие резервуары магмы скрываются примерно от 5 до 15 км под поверхностью.

Резервуары магмы не похожи на подземные озера огня. Скорее, они сделаны из пористой породы, по которой движется жидкая магма. Только когда доля жидкой магмы превышает 35%, резервуар имеет потенциал для извержения. Ученые не имеют прямых измерений того, какой процент магмы под этими горами растаял, но они подсчитали, что он может колебаться от 3 до 32%.

Однако даже если уровень расплавления достигает 32%, это не обязательно предвещает извержение, поскольку этот процент может держаться в течение десятилетий или снизиться в зависимости от местных условий. В любом случае учёные не видят никаких доказательств того, что эти резервуары готовы к извержению.

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