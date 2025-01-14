Бомба замедленного действия: 100 вулканов в Антарктиде готовы начать извержение. Эксперты объявили красный уровень тревоги

Эксперты обнаружили в Антарктиде около 100 вулканов, которые готовые начать извержение. Они бьют тревогу, потому что эта бомба замедленного действия может изменить континент и резко повысить уровень мирового океана.

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Если ледник полностью упадет, уровень моря поднимется на катастрофические 58 метров. Это полностью затопит целые прибрежные города, такие как Нью-Йорк, Токио и Шанхай, сделав их непригодными для жизни, пишет MailOnline.

Ученые предупреждают, что изменение климата влечет за собой таяние ледникового покрова, что может привести к усилению вулканической активности, ускоряющей таяние на поверхности. А это, в свою очередь, ускоряет процессы, приводящие к извержению.

Когда вулканы извергаются, это приводит к большему расплавлению на поверхности, и процесс начинается снова.

Увеличение количества извержений многочисленных вулканов Западно-Антарктического ледникового щита не повредит непосредственно человеческим общинам, поскольку континент в большинстве своем не заселен. Но они могут нанести косвенный ущерб, ускорив повышение уровня моря, угрожающего прибрежным общинам.

Если ледниковый покров полностью разрушится, уровень моря может подняться на катастрофические 58 метров. Что в дальнейшем приведет к затоплению целых прибрежных городов, таких как Нью-Йорк, Токио и Шанхай. Они могут оказаться даже непригодными для жизни. Однако на сегодняшний день, по словам ученых, до апокалиптического сценария еще далеко.

По последним оценкам, Западно-Антарктический ледниковый щит почти полностью разрушится к 2300 году, так что у человечества есть 275 лет на то, чтобы попытаться замедлить его разрушение.

Но поскольку модели, генерировавшие эту оценку, не учитывали цикл обратной связи между таянием и вулканизмом, по мнению исследователей, фактическая дата разрушения может наступить раньше, хотя для того чтобы ее определить, нужны дополнительные исследования.

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