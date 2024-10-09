Ученые назвали место на Земле, где люди имеют самые высокие шансы дожить до 100 лет

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго проанализировали данные о смертности в регионах по всему миру, включая Гонконг, Австралию, Францию и Испанию. Эти цифры показывают, что рост ожидаемой продолжительности жизни по всему миру замедляется.

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По словам исследователей доказательств того, что радикальное продление жизни произошло или состоится в 21 веке, на сегодняшний день нет. Но самые высокие шансы дожить до 100 лет у жителей Гонконга, пишет MailOnline.

Как показал анализ данных по всему миру, рожденные в последние годы девочки имеют лишь 5,3 процента шансов дожить до своих ста лет. У мальчиков этот шанс еще меньше – всего 1,8 процента. Однако жители Гонконга имеют более высокие шансы отпраздновать свое 100-летие. По данным ученых среди детей, рожденных в 2019 году, достичь возраста в 100 лет смогут 12,8% женщин и 4,4% мужчин.

"Наш результат переворачивает общепринятое мнение о том, что естественное долголетие для нашего вида где-то на горизонте впереди нас – ожидаемая продолжительность жизни будет увеличиваться", – говорит ведущий автор исследования профессор Стюарт Ольшански, утверждая, что сегодня главное обращать внимание на состояние здоровья и сосредоточиться на том, как замедлить старение и продлить здоровую жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учёные спрогнозировали, сколько людей доживут до 100 лет. Как показал анализ данных – выводы неутешительны.

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