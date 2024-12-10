Ученые назвали категорию людей, которым больше всего следует бояться жары: и это не пенсионеры, как считалось ранее

Многие последние исследования утверждали, что пожилые люди подвергаются особому риску смерти от сильной жары, поскольку планета теплеет. Однако новое исследование смертности в Мексике переворачивает это предположение с ног на голову.

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Ученые отмечают, что 75% смертей, связанных с жарой, встречаются среди людей в возрасте до 35 лет. Пугает, что большой процент из них в возрасте от 18 до 30 лет, пишет Phys.org.

Для нового исследования ученые избрали Мексику, поскольку она собирает подробные географические данные о смертности и суточной температуре. Ученые пришли к неожиданным выводам, соотнося чрезмерную смертность с температурой по так называемой шкале влажного термометра, измеряющей усиленное влияние тепла в сочетании с влажностью.

Анализ показал, что с 1998 по 2019 год в стране было около 3300 смертей из-за жары в год. Почти треть из них приходится на людей от 18 до 35 лет, и это преимущественно мужчины.

Ученые отмечают, что к жаре очень уязвимы дети до 5 лет, особенно младенцы. А вот люди в возрасте от 50 до 70 лет пострадали от жары меньше.

"Мы прогнозируем, что по мере потепления климата количество смертей, связанных с жарой, будет расти, и больше всего пострадает молодежь", – сказал один из ведущих авторов исследования, доктор философии Р. Дэниел Бресслер.

Исследователи говорят, что на полученные данные повлияли несколько факторов. В первую очередь – молодые люди чаще занимаются работой на открытом воздухе, включая сельское хозяйство и строительство, и, таким образом, более склонны к обезвоживанию и тепловому удару. То же касается внутреннего производства в помещениях без кондиционирования воздуха.

Ученые отмечают, что молодежь также чаще занимается интенсивными видами спорта на улице.

Относительно влияния жары на маленьких детей, то учёные отмечают, что их тела быстро поглощают тепло, а способность потеть, а значит, охлаждаться, развита не до конца. Иммунная система малышей также все еще развивается, что может сделать их жертвами болезней, которые становятся более распространенными в жарко-влажном климате, говорят специалисты.

Новое исследование показало, что наибольшее количество смертей произошло при температуре по влажному термометру только 23 или 24 C. Это потому, что эти температуры случались гораздо чаще, чем выше, и, таким образом, в совокупности больше людей подвергались опасным условиям, говорят специалисты.

Несмотря на все внимание, которое уделяется опасности глобального потепления, широкие исследования показали, что холод, а не жара, является первой причиной смертности, связанной с температурой, в мире. Однако доля смертей, связанных с жарой, растет с 2000 года и ожидается, что эта тенденция сохранится, говорят ученые.

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