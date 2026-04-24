Ученые нашли текст 'Илиады' внутри египетской мумии. Фото

В Египте сделали сенсационное открытие, которое уже называют беспрецедентным для мировой археологии. Внутри мумии римской эпохи исследователи нашли папирус с частью знаменитой "Илиады" Гомера.

Видео дня

Находка соединила две великие цивилизации – древнеегипетскую и античную греческую. Ученые считают, что текст был помещен в тело во время мумификации как элемент защиты умершего в загробной жизни. Исследование артефакта продолжается, пишет Live Science.

Уникальная находка внутри мумии

Археологи обнаружили папирус в брюшной полости мумии, найденной на древнем кладбище в Оксиринхе, расположенном вблизи современного города Аль-Бахнаса. Мумия датируется римским периодом, когда Египет находился под властью Рима.

По словам исследователей, это первый случай, когда литературный греческий текст был намеренно использован во время процесса мумификации.

Что именно написано на папирусе

Текст на папирусе написан на греческом языке и содержит отрывок из второй книги "Илиады". В этом фрагменте описываются корабли, которые участвовали в походе на Трою во время легендарной Троянской войны. Именно эта часть эпоса считается одной из самых известных в произведении Гомера.

Для чего папирус положили в тело

Ученые предполагают, что папирус имел символическое или защитное значение. В период римского господства существовала практика класть свитки в грудь или живот мумий. Чаще всего это были магические или ритуальные тексты, призванные сопровождать человека после смерти. Однако почему именно литературное произведение использовали в этом случае, пока остается загадкой.

Специалисты отмечают, что находка является чрезвычайно редкой из-за своего погребального контекста. Хотя в Оксиринхе ранее находили многочисленные греческие тексты, ни один из них не был частью мумификационного обряда. Это дает новые основания для изучения культурного влияния Греции на Египет в римскую эпоху.

Что известно о самой мумии

Сейчас исследователи установили, что мумифицированный человек был взрослым мужчиной. Больше деталей о его происхождении, социальном статусе или причине смерти пока не обнародовано. Ученые продолжают анализ останков и сопроводительных артефактов.

Другие удивительные находки в Оксиринхе

Кроме папируса с "Иллиадой", археологи ранее находили на этом кладбище мумии с золотыми языками.

Древние египтяне верили, что такие языки помогут умершим общаться с богами в потустороннем мире. Во время последнего сезона раскопок также обнаружили еще три золотых языка и один медный, назначение которого еще предстоит выяснить.

Ученые отмечают, что папирус имеет огромное историческое значение, но окончательные выводы делать рано. Впереди – детальный анализ текста, контекста захоронения и особенностей мумии. Ожидается, что новые результаты помогут лучше понять религиозные представления и культурные связи того времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.