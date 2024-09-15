Ученые нашли новый способ использования кофейной гущи: это решит сразу несколько проблем

Ежегодно в мире появляется около 10 миллиардов килограммов кофейных отходов. Большинство попадает на свалку. Исследователи из Австралии обнаружили, что если обрабатывать и добавлять в смесь обугленную кофейную гущу, появится возможность производить на 30 процентов более крепкий бетон.

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Их умный рецепт может решить несколько проблем одновременно: не захламлять свалки и использовать органические отходы с пользой, пишет Science Alert.

"Утилизация органических отходов создает экологическую проблему, поскольку выделяет большое количество парниковых газов, включая метан и углекислый газ, способствующие изменению климата", – говорит инженер университета RMIT Раджив Ройчанд.

С бурным строительным рынком во всем мире также постоянно растет спрос на ресурсоемкий бетон, что также влечет за собой другие экологические проблемы.

"Непрерывная добыча природного песка во всем мире, который обычно берется из русел и берегов рек, для удовлетворения быстро растущей потребности строительной отрасли имеет большое влияние на окружающую среду", – озвучивает проблему другой инженер RMIT Джи Ли.

Критические и долговременные проблемы с поддержкой устойчивых поставок песка из-за ограниченности ресурсов и влияния добычи песка на окружающую среду существуют уже годами. Так что замысел ученых использовать кофейную гущу позволит не только содержать органические отходы от свалок, но и лучше сохранять такие природные ресурсы как песок.

Органические продукты, такие как кофейная гуща, нельзя добавлять непосредственно в бетон, поскольку выделяют химикаты, которые ослабляют прочность строительного материала. Таким образом, используя низкие уровни энергии, команда нагрела отходы кофе до более чем 350 °C, лишая их кислорода.

Этот процесс называется пиролизом. Он расщепляет органические молекулы, в результате чего образуется пористый, богатый углеродом древесный уголь, называемый биоуглем, который может образовывать связи с цементной матрицей и таким образом встраиваться в нее.

Ройчанд и его коллеги также попытались пиролизовать кофейную гущу при 500 °C, но полученные частицы биоугля были не столь прочными.

Исследователи предупредили, что им все еще следует оценить долгосрочность их цементного продукта. Сейчас они работают над тестированием того, как гибрид кофе-цемент работает во время циклов замораживания/оттаивания, водопоглощения, истирания и многих других факторов стресса.

Команда также работает над созданием биоугля из других источников органических отходов, включая древесину, пищевые и сельскохозяйственные отходы.

"Наши исследования находятся на ранних стадиях, но эти увлекательные открытия предлагают инновационный способ значительно уменьшить количество органических отходов, отправляемых на свалку", – сказал инженер RMIT Шеннон Килмартин-Линч.

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