Ученые нашли неожиданное применение окуркам

Ученые из Университета Джеймса Кука обнаружили неожиданное применение экологически опасным сигаретным окуркам. Они могут являться ответом на очистку водных путей от основных металлических загрязнений.

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Новое исследование показало результаты обработки окурков с помощью пиролиза в диапазоне температур от 400 до 700 градусов по Цельсию, а затем использование полученного угля для очистки сточных вод. Один препарат смог удалить 53% меди и 95% никеля из имитированных сточных вод во время лабораторных испытаний, пишет AuManufacturing.

"Тяжелые металлы все еще являются проблемой в наших водных путях, и последствия тяжелых металлов для людей и других живых организмов тоже очень велики", – сказала исследователь и преподаватель машиностроения JCU Эльза Антунес.

"В настоящее время вы можете использовать активированный уголь, который производится из угля, чтобы удалить тяжелые металлы из наших водных путей, которые не являются экологически чистым продуктом", – добавила ученая.

"Но если мы сможем создать экономику замкнутого цикла, где будем собирать эти сигаретные окурки, превращать их в уголь, а затем использовать это для смягчения загрязнения, тогда это будет гораздо более устойчивым способом", – подчеркнула Антунес, пишет Phys.org.

Доктор Эльза сказала, что в то время как ряд других материалов, таких как древесина и биотвердые вещества, ранее были превращены в биоуголь для борьбы с различными загрязнителями сточных вод, теперь они доказали свою эффективность в удалении тяжелых металлов.

"Наши результаты очень интересны и могут быть применены в промышленных масштабах. Химический состав угля будет влиять на удаление загрязнений, поэтому, когда мы производим уголь, думаем о том, какой загрязнитель хотим удалить, а затем выбираем лучшее для этого сырье", – сказала исследовательница.

Ученые также обнаружили, что могут контролировать условия производства, чтобы получить разную пористость или площадь поверхности угля, которую можно использовать для борьбы с различными загрязнениями.

Эльза Антунес сказала, что ее команда стремится проверить уголь на основе сигарет на разные загрязнения, чтобы оценить его эффективность по сравнению с другими формами угля.

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