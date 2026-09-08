Ученые нашли 6 таинственных структур глубоко внутри Земли: о чем идет речь

Изучение внутренних процессов нашей планеты по-прежнему остается одной из самых сложных задач для современной науки, хотя именно события, происходящие на глубине в несколько километров, определяют геологическую активность на поверхности. Внутреннее строение Земли традиционно делится на три основные части: раскаленное металлическое ядро, полутвердую мантию и относительно тонкую земную кору под нашими ногами.

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В частности, особый интерес ученых прикован к границе между ядром и мантией, расположенной примерно на глубине 2900 километров. Именно в этой зоне китайским исследователям удалось идентифицировать шесть ранее неизвестных аномальных структур, пишет IFLScience.

Это открытие, опубликованное в журнале JGR Solid Earth, имеет решающее значение для понимания того, как происходят круговорот веществ и теплопередача внутри нашей планеты.

Пределы прямых исследований и Кольская скважина

Прямой доступ к глубоким слоям Земли остается физически невозможным из-за колоссального давления и экстремальных температур. Самой глубокой искусственной точкой в мире до сих пор остается Кольская сверхглубокая скважина, пробуренная советскими специалистами на глубину 12 263 метра.

Для сравнения: даже самая глубокая естественная впадина на планете – Марианская впадина – уходит вглубь всего на 11 034 метра. Однако, несмотря на два десятилетия тяжелых буровых работ, эта скважина смогла преодолеть лишь около трети толщины самой земной коры. Именно поэтому специалистам пришлось искать альтернативные, опосредованные методы зондирования глубин.

Новый метод сейсмического анализа и машинное обучение

Чтобы заглянуть на тысячи километров под поверхность, команда ученых из Китая сосредоточилась на анализе специфических сейсмических волн, известных как предшественники PKP. Эти волны отклоняются и рассеиваются, проходя через мелкие неоднородности на границе между ядром и мантией. Для поиска слабых сигналов исследователи применили алгоритмы машинного обучения, проанализировав более 2 миллионов записей землетрясений за последние 35 лет. В результате им удалось обнаружить около 175 000 релевантных сигналов, что в десять раз превышает объем данных всех предыдущих исследований.

Вместо единичных и разрозненных участков учёные обнаружили обширные непрерывные полосы неоднородностей, а также шесть совершенно новых масштабных зон. Результаты исследования открывают новые горизонты для изучения глубинных недр Земли. Исследователи надеются, что дальнейший анализ этих тщательно выявленных объектов поможет точнее прогнозировать катаклизмы на поверхности.

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