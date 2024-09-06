Ученые наконец-то раскрыли секрет, почему гренландские акулы живут аж 500 лет

Новые исследования показали, почему гренландская акула живет дольше всех позвоночных животных. Ее продолжительность жизни 500 лет.

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Ученые установили, что гренландские акулы могут жить сотни лет благодаря их постоянному метаболизму. Это удивительное открытие противоречит предыдущим предположениям ученых и может иметь серьезные последствия для адаптации этих животных к изменению климата, пишет LiveScience.

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) имеет среднюю продолжительность жизни примерно 250 лет, но может прожить более 500 лет. Это делает ее наиболее долгоживущим позвоночным созданием в мире. По словам ученых, эти акулы обитают в Северном Ледовитом и Северном Атлантическом океанах на глубине до 2647 метров.

До сих пор трудно определить причины долголетия этих хищников. Исследователи предполагали, что продолжительность жизни гренландских акул связана с очень холодной средой их пребывания. Они ведь могут выживать в водах с минусовой температурой.

Но новое исследование предполагает, что долголетие гренландских акул может быть связано с их метаболической активностью, которая не меняется с течением времени, как это происходит у других животных.

"Это исследование важно для нас, поскольку показывает, что акулы не обнаруживают традиционные признаки старения", – сообщил ведущий автор исследования, докторант Манчестерского университета Юэн Кэмплиссон.

По научным данным, метаболизм – это химический процесс, в котором ферменты расщепляют питательные вещества в энергию и процессы, которые используют эту энергию для построения и восстановления тканей. У большинства животных скорость метаболизма со временем замедляется. Это приводит к снижению производства энергии, замедлению восстановления и регенерации клеток, а также к угнетению способности удалять клеточные отходы, которые могут вызвать дальнейшее повреждение клеток.

Чтобы измерить метаболизм акул, исследователи взяли образцы тканей из мышц 23 гренландских акул, выловленных на южном побережье острова Диско в центральной Гренландии. Затем команда измерила активность пяти различных ферментов в образцах, чтобы определить скорость метаболизма и реакцию на различные температуры окружающей среды.

Затем исследователи вычислили возраст каждой акулы, измерив длину тела. Они обнаружили, что возраст акул колебался от 60 до 200 лет. Когда сравнили активность ферментов акул, выяснили, что не было изменений в разных возрастных группах.

"У большинства животных можно ожидать, что некоторые ферменты со временем снижают активность, поскольку они деградируют и становятся менее эффективными. Но это не касается гренландских акул", – сказал Юэн Кэмплиссон.

Стабильный метаболизм в течение возраста гренландских акул свидетельствует о том, что они не дегенерируют как другие животные. Это, вероятно, является причиной их длительной жизни.

Тесты также показали, что все ферменты обладают "значительно более высокой" активностью при высоких температурах. Мы хотели исследовать, были ли ферменты гренландской акулы специально адаптированы для более эффективной работы в холодных условиях, но мы не заметили такой тенденции. Высшая активность в теплых условиях свидетельствует о том, что если бы этих акул поселили в более теплой среде, их метаболизм значительно увеличился, что, вероятно, изменило бы их образ жизни", – добавил Кэмплиссон.

По прогнозам ученых, из-за глобального потепления температура поверхности моря вырастет с 1,2 градуса C до 3,2 до 2100 года.

Юэн Кэмплиссон надеется проверить более характерные признаки старения акул и глубже исследовать их метаболизм. Чтобы лучше понять, как защитить этих хищников, поскольку глобальное потепление влияет на окружающую среду.

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