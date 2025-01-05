У самой маленькой в мире рыбы-фугу обнаружили уникальные репродуктивные свойства

Ученые Керальского университета рыбного хозяйства и изучения океана в Коче исследовали привычки самой маленькой в мире рыбы-фугу в неволе и ее эмбриональное развитие. Они обнаружили, что фугу имеет уникальное репродуктивное поведение и характер, что способствует его низкой плодовитости.

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Малабарская карликовая Carinotetraodon Travancoricus – одна из самых маленьких рыб-фугу, интенсивно экспортируемая из-за спроса на декоративные виды. В отличие от других фугу, подробные исследования ее эмбриогенеза, вылупление и воспитание личинок до сих пор еще не документированы, пишет TechExplorist.

Изучение карликовых фугу, собираемых и экспортируемых более миллиона в год, имеет важное значение для понимания их генетических отпечатков, говорят ученые.

"Разработка методов разведения в неволе является ключом к поддержанию устойчивости системы производства аквакультуры. Несмотря на огромный спрос на C.Travancoricus, исследовательские подходы к разведению в неволе и раннему развитию были ограничены", – говорится в исследовании.

Чтобы целостно изучить поведение малабарской карликовой фуги, исследователи создали соответствующую среду и закупили взрослых рыб. Команда ученых кормила их дважды в день, поддерживая температуру и рН.

Исследователи наблюдали за эмбриональным развитием рыбы, демонстрирующей отчетливый половой диморфизм на зрелой стадии. Зрелый самец имел заметный средний брюшный киль, центральные круглые морщинки вокруг глаз и изогнутое тело. А у половозрелой самки было выпячено брюшко и четкие черные пятна на теле.

Кульминацией интенсивного ухаживания стало выпуск яиц. Интересно, что во время нереста исследователи часто наблюдали, как самцы охраняли место, где самки откладывали икру.

Удивительно, но карликовая рыба откладывает всего от одной до пяти икринок в день, что влияет на их низкую плодовитость, говорят ученые. Икринки не липкие и шаровидные, а для их высиживания нужно четыре-пять дней.

OBOZ.UA ранее писал, что британский зоопарк спас от вымирания одинокую рыбу в мире.

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