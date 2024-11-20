Британский зоопарк спас от вымирания самую одинокую рыбу в мире. Фото

Британский зоопарк начал масштабную природоохранную кампанию по спасению редкого вида рыб от вымирания. Это произошло после того, как они обнаружили, что у них остался последний экземпляр.

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Работники зоопарка Whipsnade Zoo сообщили, что на их попечении находится последняя в мире особь рыбы-боксер. Официальный статус вида в Международном союзе охраны природы (МСОП) классифицировал рыбу как находящуюся под угрозой исчезновения, пишет Express.

Недавнее исследование, проведенное партнерами зоопарка в Мексике, показало, что дикая популяция была полностью уничтожена – вероятно, из-за интродукции инвазивных видов рыб, таких как цихлиды майя.

Аквариумисты из Whipsnade получили информацию от природоохранных партнеров о том, что в зоопарке осталась последняя в мире особь рыбы-боксера, и они приступили к срочному плану по сохранению этого вида.

"Известие о том, что последняя дикая рыба-боксер может вымереть, стала действительно отрезвляющим моментом, но мы знали, что не имеем времени на размышления и должны действовать быстро, чтобы защитить будущее этого вида", – сказал Алекс Клифф помощник куратора рыб в ZSL – природоохранная благотворительная организация, которая управляет зоопарком Whipsnade.

Природоохранный зоопарк Бедфордширу передал драгоценную икру этих рыб в Бристольский зоопарк после того, как стало известно, что оставшаяся дикая популяция может быть уничтожена. Команда начала деликатный процесс перемещения 50 икринок боксерской рыбки в Бристольский зоопарк, который занимается природоохранной и образовательной благотворительной организацией "Бристольское зоологическое общество", чтобы начать новую популяцию в рамках природоохранной селекционной программы.

Это позволит обоим зоопаркам сохранить здоровую и генетически жизнеспособную резервную популяцию, которая однажды может использоваться для восстановления рыбы в дикой природе.

"Благодаря быстрой реакции смотрителей Бристольского зоологического общества и умелому уходу наших аквариумистов в Whipsnade, всего за четыре дня мы собрали и перевезли драгоценную икру, чтобы наши коллеги-природоохранники высиживали ее, выращивали и ухаживали за ней", – сказал Клифф.

Крошечные, полупрозрачные икринки мальков были тщательно собраны смотрителями из пучков шерсти, воспроизводящих растения и водоросли, где рыбы обычно откладывают икру, и помещены в аквариумы для мальков. Икринки были извлечены и перенесены в горшки, наполненные водой, готовы к транспортировке в новые дома, где они вылупятся.

"Когда вид больше не существует в дикой природе, его будущее полностью зависит от природоохранных зоопарков. В Whipsnade мы несем невероятно важную ответственность за то, чтобы предотвратить вымирание этой крохотной рыбки – ответственность, к которой мы относимся очень серьезно", – объяснил ученый.

Зоопарк Whipsnade Zoo будет сотрудничать с партнерами в Мексике и МСОП для подтверждения статуса рыбы-боксера, а тем временем в рамках работы ZSL, направленной на прекращение вымирания видов, вызванных деятельностью человека, они будут координировать усилия по разведению, чтобы обеспечить защиту и продолжение существования этого вида.

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