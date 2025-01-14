У китайских тайконавтов в космосе появился умный помощник: что умеет робот Сяо Хан. Фото и видео

У китайских тайконавтов на борту космической станции Тяньгун появился умный помощник. Робот, по имени Сяо Хан, что переводится как маленькое пространство, выполняет разные команды.

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Члены текущей миссии Shenzhou 19 – Цай Сюйчже, Сонг Линдон и Ван Хаозе – работают с Сяо Хан, используя специальное программное обеспечение. В этом взаимодействии они проводят разные эксперименты, связанные с пространственными отношениями между человеком и роботом, характеристиками поведения умных машин и технологиями мультимодального взаимодействия, пишет Space.com.

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), цель этих экспериментов – помочь повысить эффективность миссии, способствуя более эффективному взаимодействию между астронавтами и робототехническими системами.

В опубликованном видео можно увидеть, как Сяо Хан двигается и ориентируется в условиях микрогравитации, а также может делать фотографии по команде. Но дальше разумный помощник будет выполнять более сложные задачи, говорят китайские специалисты.

"В будущем он также сможет выполнять различные функции, такие как проверки в кабине и управление ресурсами посредством модернизации", – сказала первая в Китае женщина-инженер космического полета, член экипажа Ван Хаозе.

Напомним, что Экипаж Shenzhou 19 стартовал к космической станции Тяньгун 29 октября, начав шестимесячную миссию. 18 декабря тайконавты совершили свой первый выход в открытый космос, в рамках миссии.

Известно, что Китай завершил строительство Тяньгуна в 2022 году. Этот орбитальный форпост, который примерно на 20% меньше Международной космической станции, будет постоянно использоваться и будет работать в течение не менее 10 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что китайские тайконавты провели более 9 часов в открытом космосе и установили мировой рекорд.

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