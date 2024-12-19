Китайские тайконавты провели более 9 часов в открытом космосе и установили мировой рекорд. Видео
Тайконавты Китая 9 часов и 6 минут провели в открытом космосе. На сегодняшний день это абсолютный рекорд вне корабельной деятельности (EVA).
Китайские тайконавты были вне космической станции Tiangong с позднего вечера понедельника (16 декабря) до утра вторника (17 декабря). 48-летний Цай Сюйчже и 34-летний Сонг Линдун, входящие в состав миссии Шэньчжоу-19, записали свои имена в историю космических полетов, пишет Space.com.
Этот выход в открытый космос стал первым для миссии Шэньчжоу-19, прибывшей на орбитальную лабораторию Tiangong 29 октября для шестимесячного пребывания.
Во время девятичасового EVA Цай и Сонг вместе с оставшимся на космической станции членом экипажа Ван Хаозе "тесно сотрудничали и при поддержке роботизированной руки и наземных научных исследователей, завершили установку устройства защиты космической станции от космического мусора, осуществили проверку вне транспортного оборудования , а также сделали и другие задачи", – сообщили представители китайской службы Manned Space Engineering Office (CMSEO).
"Вне корабельной деятельности была полным успехом", – добавили CMSEO, а также отметили, что 34-летний Сон "стал первым тайконавтом Китая, который родился в 1990-х годах и осуществил вне корабельную деятельность".
По данным NASA, китайские тайконавты побили предварительный рекорд продолжительности вне корабельной активности (EVA) на 10 минут. Астронавты NASA Джеймс Восс и Сьюзан Хелмс в марте 2001 года провели возле Международной космической станции 8 часов и 56 минут.
Ранее OBOZ.UA писал, что Китай запустил на орбиту корабль "Шэньчжоу-19".
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