Тяжелейшую в истории гигантскую пантеру поймали во Флориде. Фото

Сотрудники охраны дикой природы случайно поймали самую тяжелую флоридскую пантеру, которую когда-либо задокументировали. Это произошло во время долгосрочной исследовательской программы, отслеживающей перемещение пантер, здоровье и динамику их популяции.

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Как сообщили представители Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы (FWC) на своей странице в Facebook, пантера оказалась взрослым самцом весом 75 килограммов. Они одели на пантеру ошейник, провели комплексную оценку здоровья, которая включает в себя анализ крови и сбор образцов тканей для генетического анализа, и отпустили.

Несмотря на то, что пантеры Флориды являются официальным животным талисманом солнечного штата, в дикой природе осталось всего от 120 до 230 из них, пишет Live Science. Они являются исчезающим подвидом пум. Исторически их ареал распространялся от солнечного штата до Луизианы и Арканзаса, но охота за последние столетия уничтожила их популяцию. Поэтому этот проект предоставляет важнейшие данные для сохранения исчезающих флоридских пантер.

Ошейники, одевающие на пантер биологи, имеют датчики GPS и позволяют исследователям отслеживать передвижение, выживание, размножение и использование среды обитания животных. А это в свою очередь помогает информировать о научно обоснованных стратегиях управления, которые имеют решающее значение для восстановления этой популяции.

Обычно самцы флоридских пантер (Puma concolor coryi) весят от 45 до 73 кг, тогда как самки весят 32 до 45 кг.

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