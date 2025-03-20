Телескоп Hubble заметил коконы, образующие звезды в соседней галактике

Космический телескоп Hubble зафиксировал любопытные коконы в соседней галактике. По словам астрономов, это молодые звезды, окутанные трансформационным газом.

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Новорожденные звезды относятся к скоплению, известному как NGC 460, расположенному в районе Малого Магелланового Облака – карликовой галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути. NGC 460 окружена несколькими другими молодыми звездными скоплениями и туманностями разного размера, облаками газа и пыли, стимулирующими образование новых звезд, пишет Space.com.

По словам астрономов, в этом регионе, также известном как N83, есть несколько звезд O-типа – самых ярких, горячих и массивных звезд главной последовательности, сжигающих водород в своем ядре.

Звезды О-типа встречаются нечасто, отмечают исследователи космоса. По данным NASA, в Млечном Пути их всего 20 000.

Ученые NASA объясняют, что "облака газа и пыли могут порождать звезды, когда их части разрушаются, а радиация и звездный ветер от этих горячих звезд формируют и сжимают облака, вызывая новые волны образования звезд".

Интересно, что водородные облака ионизируются излучением соседних звезд, заставляя их светиться.

Классифицируется как рассеянное звездное скопление, NGC 460 – неплотно связанная группа звезд, удерживаемых вместе благодаря гравитации. Этот тип скопления обычно содержит от нескольких десятков до нескольких тысяч относительно молодых звезд из одного гигантского молекулярного облака.

По словам исследователей, NGC 460 образовалась в результате столкновения двух водородных облаков. Конкретно таковой тип взаимодействия мог спровоцировать рождение нескольких звезд и туманностей O-типа в регионе N83.

"Звездное скопление NGC 460 расположено в одной из самых молодых частей этого взаимосвязанного комплекса звездных скоплений и туманностей", – говорится в заявлении представителей NASA.

Поскольку звезды продолжают расти в своем коконе, они могут мигрировать наружу и когда-то рассеяться в Малом Магеллановом Облаке, прогнозируют астрономы.

Для создания нового мозаичного изображения было объединено шесть наблюдений, сделанных с помощью космического телескопа Хаббл в видимом и инфракрасном диапазонах, отмечает NASA.

OBOZ.UA ранее писал, что космический телескоп Hubble заметил "яблочко" в далеком космосе.

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