Телескоп Hubble показал редкую линзовидную галактику в созвездии Эридана. Фото

Космический телескоп Hubble опубликовал новое изображение галактики NGC 1266 в созвездии Эридана. Астрономы назвали ее редкой линзовидной галактикой, которая сейчас находится в переходном состоянии между активным образованием звезд и более спокойной фазой развития.

Снимок и пояснения к нему опубликовали на сайте NASA и космического телескопа Hubble. В сообщении говорится, что NGC 1266 относится к очень редкому типу постзвездных галактик.

На фото видно яркий центр галактики, темные пылевые полосы и рассеянный свет далеких галактик на фоне космоса. Ученые обратили внимание, что NGC 1266 имеет признаки спиральной структуры, однако у нее нет четко выраженных спиральных рукавов.

"Линзообразные галактики являются своеобразным эволюционным мостом между спиральными и эллиптическими галактиками", – объяснили исследователи. Также астрономы добавили, что лишь примерно один процент ближайших к нам галактик относится к категории post-starburst.

Следы столкновения

По данным исследователей, примерно 500 миллионов лет назад NGC 1266 пережила столкновение с меньшей галактикой. Именно это, как считают ученые, спровоцировало вспышку рождения новых звезд и активизировало сверхмассивную черную дыру в центре системы.

После этого черная дыра начала выбрасывать мощные потоки газа и энергии. И, похоже, именно они постепенно лишили галактику запасов газа, необходимого для формирования новых звезд. На снимке Hubble хорошо заметны темно-коричневые облака пыли, которые частично закрывают центральную область галактики.

Астрономы говорят, что сегодня новые звезды почти не образуются за пределами ядра NGC 1266. Пространство между звездами остается сильно возмущенным из-за ударных волн и турбулентности.

Активность черной дыры

Наблюдения Hubble и других обсерваторий показали мощный отток газа из галактики. Исследователи предполагают, что сверхмассивная черная дыра буквально "выдувает" материал, из которого могли бы формироваться новые звезды.

Из-за этого газ и пыль не могут достаточно уплотниться под действием гравитации. А без такого уплотнения рождение новых звезд становится почти невозможным. Но в то же время именно такие объекты позволяют ученым лучше понять, как эволюционируют галактики и как черные дыры влияют на свои космические системы.

