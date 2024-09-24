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Танец роботов. Гиббоны устроили "дискотеку 1970-х" в спасательном центре: публика была в восторге

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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Танец роботов. Гиббоны устроили 'дискотеку 1970-х' в спасательном центре: публика была в восторге

В спасательном центре во Вьетнаме сняли на видео танец гиббонов. Семь человекообразных обезьян выполняют танец, состоящий из резких движений в сторону и вверх, достойных дискотеки 1970-х годов.

Видео дня

Движения обезьяны напоминают нечто среднее между Питером Краучем и Майклом Джексоном. Забавное видео показывает момент, когда дерзкий гиббон исполняет танец для восторженной публики. Автор исследования, профессор Притти Патель-Гросс из Университета Осло, назвала его похожим на человеческий "танец робота", пишет MailOnline.

Мало того, что движения гиббонов похожи на человеческие, обезьяны выполняли танец именно для людей – возможно, пытаясь привлечь их внимание, когда они голодны.

Танец роботов. Гиббоны устроили "дискотеку 1970-х" в спасательном центре: публика была в восторге

Исследователи характеризуют танец как "внезапно начатое временное застывание тела, сопровождающееся ритмичными, часто повторяющимися телодвижениями", хотя он исполнялся без музыки.

Танец роботов. Гиббоны устроили "дискотеку 1970-х" в спасательном центре: публика была в восторге

Любопытно, что танец исполняли только взрослые самки этого вида, а не самцы.

В дикой природе танец считается сексуальным сигналом для привлечения самца – как говорят исследователи, "побудительным сигналом к совокуплению". Но в неволе – как в случае с этими гиббонами – он имеет более широкий спектр использования.

Ученые заметили, что самки исполняли танец в сторону людей, обычно спиной к зрителю. Поэтому они считают, что танец исполняется в ожидании кормления или просто как часть социального взаимодействия с людьми.

Танец роботов. Гиббоны устроили "дискотеку 1970-х" в спасательном центре: публика была в восторге

По словам экспертов, эти гиббоны точно танцуют, потому что эти движения "преднамеренные, ритмичные и немеханически эффективные", то есть они не имеют никакой практической функции.

"Мы предполагаем, что танцы гиббонов, вероятно, развились из менее продуманных ритмичных сигналов", – подытожила команда.

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