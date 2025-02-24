Суперкомпьютер NASA обнаружил странную спиральную структуру на краю Солнечной системы

На краю нашей солнечной системы суперкомпьютер NASA обнаружил необычную спиральную структуру. Оказалось, что это таинственное облако Оорта, являющееся источником многих комет.

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До сих пор астрономы не представляли, как оно выглядит, но последнее моделирование раскрыло эту тайну. Согласно новым исследованиям, облако Оорта, которое является таинственной оболочкой ледяных объектов в нашей Солнечной системе, может иметь пару спиральных рукавов, которые делают его похожим на миниатюрную галактику, пишет LiveScience.

Ученые отмечают, что облако Оорта возникло как неиспользованные остатки планет-гигантов (Юпитер, Нептун, Уран и Сатурн) после их формирования 4,6 миллиарда лет назад. Некоторые из этих остатков настолько велики, что их можно считать карликовыми планетами.

Когда эти планеты начали вращаться вокруг Солнца, их движения выбросили избыток материала далеко за пределы орбиты Плутона, где они находятся сегодня, говорят исследователи.

По словам ученых, внутренний край облака Оорта находится на расстоянии от примерно 2000 до 5000 астрономических единиц от Солнца, а его внешний край расположен на расстоянии от 10 000 до 100 000 астрономических единиц (АС). Напомним, что АС – это 150 миллионов километров – примерно среднее расстояние от Земли до Солнца.

Исследователи отмечают, что даже с текущей скоростью около 1,6 миллиона километров в день космический аппарат NASA Вояджер-1 не достигнет облака Оорта в течение 300 лет и не выйдет из нее еще 300 000.

Такое чрезвычайное расстояние означает, что тела в облаке слишком малы и слабы – и двигаются слишком медленно – чтобы их можно было прямо изобразить даже самыми мощными телескопами, отмечают эксперты.

Чтобы лучше понять, как может выглядеть облако Оорта, исследователи использовали информацию из орбит комет и гравитационных сил внутри и за пределами нашей Солнечной системы, чтобы построить модель структуры этого облака.

Одним из ключей к пониманию формы Оорты является "галактический прилив" – тяга, созданная звездами, черными дырами и центром нашей галактики, которая оказывает решающее влияние на объекты облака, но для объектов, расположенных ближе к Солнцу, маскируется гравитацией нашей звезды, объясняют специалисты.

Когда ученые запустили эту модель через суперкомпьютер NASA Pleiades, она обнаружила структуру внутренней части облака, напоминающую спиральный диск Млечного Пути. Согласно модели рукава этого внутреннего облака Оорта простираются на 15 000 астрономических единиц от конца до конца.

Чтобы подтвердить эту структуру с помощью наблюдений, исследователям нужно будет непосредственно отслеживать объекты или выделять свет, отраженный от всех других фоновых и передних источников.

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