Столкновение Земли с 'Богом хаоса' в 2029 году может повлечь за собой 'астероидотрясения': ученые предупредили об опасности

Когда астероид "Бог хаоса" Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на очень близком расстоянии, гравитация нашей планеты может спровоцировать "астероидотрясения" (толчки и оползни). Ученые говорят, что это изменит поверхность космического камня.

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Благодаря новому исследованию ученые пытаются предсказать, как будет выглядеть это судьбоносное приближение астероида. Ученые уверяют, что для Земли эта встреча не будет иметь негативных последствий, пишет LiveScience.

Апофис был назван в честь египетского бога разрушения и хаоса. Ведь когда его впервые обнаружили, учёные предполагали, что существовал значительный шанс, что он ударит Землю в следующем столетии.

Этот астероид имеет 340 метров в длину. Столкнувшись с Землей, Апофис не привел бы к массовому вымиранию живых существ на нашей планете, говорят исследователи. Однако могло бы резко сократить производство пищи на достаточно долгое время, чтобы большинство людей в мире умерло от голода, пишет IflScience.

Более подробные наблюдения в 2021 году позволили ученым определить путь Апофиса с большей точностью. Ожидается, что 13 апреля 2029 года этот астероид приблизится к Земле на расстояние 32 000 километров, что ближе, чем некоторые искусственные спутники.

Учитывая такое расстояние, Апофис, вероятно, не повлияет на Землю, но сам испытывает деформации, говорят эксперты.

"Крошечные метеороиды постоянно бомбят поверхности астероидов в процессе, который называется космическим выветриванием", – сказал исследователь астероидов из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Гопкинса Рональда-Луис Баллуза.

Однако ученый добавил, что астрономы давно заметили, что пролетающие вблизи таких планет, как Земля, астероиды часто не имеют выветриваемых поверхностей.

Точный физический механизм, устраняющий доказательства выветривания, недостаточно известен ученым. Одной из возможностей является то, что сила тяготения планеты тянет камни на поверхности астероида, отбрасывая их и открывая нижний слой.

Чтобы проверить эту гипотезу, Баллуз и группа международных исследователей создали вычислительные модели Апофиса. Ученые смоделировали движение каждой модели к Земле, отслеживая как большие, так и мелкие физические изменения.

Исследователи обнаружили, что два физических процесса, вызванные гравитационными силами Земли, вероятно, деформируют поверхность Апофиса во время столкновения в 2029 году. Один из таких процессов – подземные толчки, которые, вероятно, начнутся за час до того, как Апофис достигнет ближайшей точки к планете, и продлятся некоторое время после этого.

Силу подземных толчков сложно оценить, сказал Баллуз. Однако гравитация Апофиса примерно в 250 000 раз меньше земной.

Это означает, что землетрясения могут быть достаточно интенсивными, чтобы поднять валуны с поверхности Апофиса. Хотя некоторые камни могут ускользнуть, большинство упадет обратно на астероид, образуя четкие узоры на поверхности, предполагают исследователи.

Другой процесс, который мог бы изменить поверхность Апофиса – это изменение его перемещения. По словам ученых, это происходит потому, что астероид не вращается вокруг фиксированной оси или периода времени, а опрокидывается через пространство, как плохо брошенный мяч.

Исследование 2023 показало, что гравитация Земли заставит астероид вращаться либо быстрее, либо медленнее в зависимости от его ориентации во время приближения 2029 года. Новое моделирование подтвердило этот вывод.

Ученые также обнаружили, что изменения в падении Апофиса приведут к дестабилизации наклонных поверхностей скал, что может вызвать оползни в крайних случаях. В отличие от сейсмических толчков, эти изменения будут происходить постепенно в течение десятков тысяч лет.

Баллоуз и его коллеги надеются на то, что миссия NASA OSIRIS-APEX подтвердит их гипотезы. Космический корабль, собравший образцы из астероида Бенну, планирует изучать Апофис во время его встречи в 2029 году. Устройство будет встречаться с астероидом в течение 18 месяцев, чтобы изучить его химический состав и составить карту его поверхности.

OBOZ.UA ранее писал, что гигантский астероид, упавший на Землю и уничтоживший динозавров, был не один.

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