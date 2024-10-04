Гигантский астероид, упавший на Землю и уничтоживший динозавров, был не один. Впечатляющие результаты исследования

Ученые говорят, что упавший на Землю гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, был не один. Сканирование подводного кратера в Западной Африке свидетельствует о том, что он образовался, когда другой крупный астероид врезался в планету примерно в то же время в конце мелового периода.

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Мощный удар между 65 и 67 миллионами лет назад создал кратер более 8 километров в диаметре, говорят исследователи. Астероид имел ширину более 400 метров и врезался в Землю со скоростью почти 73 000 километров в час, пишет TheGuardian.

Несмотря на то, что новооткрытый астероид был меньше, чем тот, что уничтожил динозавров, он все же был достаточно большим, чтобы оставить шрамы на поверхности планеты, говорят ученых.

"Новые изображения рисуют картину катастрофического события", – сказал доктор Уисдин Николсон, морской геолог из Университета Гериот-Ватт в Эдинбурге, впервые обнаруживший кратер Надир в 2022 году. Однако в то время подробности удара были непонятны.

Чтобы лучше понять влияние астероида, ученые использовали 3D-сейсмические изображения и нанесли на карту кратер и геологические шрамы, лежащие на глубине 300 метров под дном океана. "Во всем мире существует около 20 подтвержденных морских кратеров, и ни один из них не был снят с таким уровнем детализации", – подчеркнул Николсон.

Исследователи обнаружили, что столкновение повлекло за собой интенсивные толчки, которые разредили отложения под дном океана, повлекшие образование разломов под морским дном. Удар спровоцировал оползни со следами повреждений, видимыми на тысячи квадратных километров за краем кратера, и вызвал огромное цунами высотой более 800 метров.

Исследователи не могут точно определить, когда астероид врезался в Землю, но обнаружение кратера и его примерный возраст подтолкнули предположение, что он мог относиться к скоплению столкновений в конце мелового периода.

Астероид, связанный с вымиранием динозавров, был гораздо больше, чем камень, из которого образовался кратер Надир. Он оставил глубину шириной 160 км на полуострове Юкатан в Мексике.

"Новые трехмерные сейсмические данные по всему кратеру Надир - это беспрецедентная возможность проверить гипотезы ударных кратеров, разработать новые модели их образования в морской среде и понять последствия такого события", - подытожил Уидин Николсон.

Ранее OBOZ.UA писал о том, когда к Земле приблизится гигантский астероид "Убийца городов".

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