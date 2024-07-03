Стало известно, почему коты царапают мебель и обои

Новое исследование ученых изучало домашнюю жизнь кошек, чтобы выяснить, почему они царапают мебель и обои и как можно это предотвратить. Международная группа исследователей собрала данные из 1211 французских домохозяйств, охватывая демографические данные опекунов, среду, поведение и темперамент.

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Ученые обнаружили, что основной причиной нежелательных царапин было присутствие маленького ребенка в доме. Эксперты считают, что это может вызвать повышенную реакцию на стресс у кота, что приведет к более частым и интенсивным эпизодам царапания мебели, пишет New Atlas.

Кроме того, ученые выяснили, что происхождение домашнего питомца не влияет на его поведение: "Не наблюдалось существенной разницы между чистопородными и смешанными котами, полом, статусом стерилизации, оценкой состояния тела и фактическим весом относительно индекса царапин", – отметили исследователи в отчете, опубликованном в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Команда признает, что нужно сделать больше, чтобы изучить эти выводы, например, как дети взаимодействуют с котами в доме и возраст детей. А еще как они разделяют пространство между собой. Ведь дети не виновны полностью. Другие факторы, такие как ночная активность, игривость и другие аспекты индивидуальной личности кота также влияют на их поведение и желание царапать мебель, причем "агрессивность" и "деструктивность" являются двумя ключевыми чертами.

"Хотя большинство исследований преимущественно сосредоточены на благополучии и здоровье людей, живущих в одной семье с котами, эти результаты подчеркивают важность оценки качества жизни и людей и домашних животных – для обеспечения создания гармоничной среды", – сказали исследователи.

Несмотря на то, что игривость сама по себе совсем не плохая черта, длительные игры могут повысить уровень стресса у кошек из-за постоянной стимуляции, что заставляет их высвобождать эмоции на подлокотник дивана или подушку сиденья.

"Здесь мы показываем, что определенные факторы, такие как присутствие детей дома, характерные черты кошек и уровень их активности, оказывают значительное влияние на степень поведения царапин. Наши выводы могут помочь опекунам контролировать и перенаправлять царапание на соответствующие материалы, что может способствовать созданию более гармоничной среды жизни как для кошек, так и для их хозяев", – говорит доктор Ясемин Салгирли Демирбас, ветеринарный исследователь из Университета Анкары и первый автор исследования.

Расположение когтеточек в доме также оказывает значительное влияние на поведение кошек. Исследование показало, что их размещение в местах с интенсивным движением людей или вблизи любимых мест для сна приводило к тому, что коты перенаправляли свои царапания на понравившуюся им мебель.

"Обеспечение безопасных тайников, высоких мест для наблюдения и широких возможностей для игр также может помочь уменьшить стресс и привлечь кота к более конструктивной деятельности. Понимание глубинных эмоциональных мотивов поведения, что приводит к царапанию мебели, таких как разочарование, которые могут быть связаны с чертами личности и факторами окружающей среды, позволяет опекунам напрямую решать эти проблемы", – заключает ученый.

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