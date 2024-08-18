Спят в носках и носят свитера летом: ученые опровергли популярный миф о женщинах

Даже когда температура на улице продолжает расти, многие офисные работники запасаются свитерами и одеялами. Чрезмерно кондиционированные рабочие места означают, что многие работники (а среди них большинство – женщины) обнаруживают, что летняя жара уступила потому, что некоторые называют "женской зимой".

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Вместо шорт и босоножек чрезмерный холод в помещении заставляет одевать свитера и носки. Хотя это явление породило бесконечный ряд забавных видео в социальных сетях, эта тема действительно не шутка, пишет National Geographic, опираясь на результаты нового исследования.

"Если людям некомфортно, они не будут работать так хорошо, как могли бы. Это звучит слишком очевидно, но встречается довольно часто", – говорит Томас Чанг, бизнес-экономист из Университета Южной Калифорнии.

Исследование Томаса Чанга и его коллег показало, что женщины, как правило, сообщают, что им комфортнее всего при более высокой температуре, чем среднестатистический мужчина. И это не только об офисах. Женщины более чувствительны к холоду, будь то на улице, дома, или на работе.

Одна из причин этого состоит в том, что женщины в среднем сжигают меньше калорий в покое, чем мужчины, что создает меньше внутреннего тепла.

Но все не так-то просто. Исследование, проведенное в апреле 2024 года, показало, что размер и состав тела человека важнее пола для определения того, когда он начинает ощущать холод.

Как скорость метаболизма определяет температуру тела

Люди вкладывают много энергии и усилий в поддержание температуры тела на должном уровне. Но так же как люди различаются по росту и форме тела, они также различно определяют идеальную температуру. Некоторым людям удобно носить шорты и босоножки даже зимой, а другим неизменно холодно без шапки и свитера. Преимущества каждого человека относительно наружной температуры напрямую зависят от того, работает ли метаболизм.

Люди с большей мышечной массой и большим телом, как правило, сжигают больше калорий в покое, чем стройные люди. И хотя жир изолирует, он также может предотвратить достижение тепла, выделяемого сердцем, к рукам и ногам. "Как следствие, температурные преимущества могут быть в определенной степени зависимы от пола, но это не так просто, как "женщины предпочитают более высокие температуры", – говорит Борис Кингма, ученый по тепловым характеристикам человека из Нидерландского института прикладных технологий.

Ученый отмечает огромную разницу идеальных температур между мужчинами и женщинами. Кроме того, желаемая температура для человека меняется в зависимости от уровня активности и одежды. По мнению Кингмы, определение пола этих переменных имеет большее значение, чем метаболизм.

Данные последнего исследования подтверждают эти выводы. Команда ученых из Национального института здравоохранения обнаружила, что наиболее важным для определения идеальной температуры человека является взаимодействие между скоростью метаболизма, площадью поверхности тела и процентом жира в организме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о результатах исследования на тему: "Почему старшие женщины любят младших мужчин".

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