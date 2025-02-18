'Случится что-то плохое': на пляж в Мексике выбросило рыбу судного дня

На пляж в Мексике выбросило редкую рыбу-весло. По легендам это существо предупреждает, что "случится что-то плохое", поэтому его называют рыбой судного дня.

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Веслорыба, обитающая на глубине от 200 до 1000 метров, подплыла прямо к берегу мексиканского пляжа Baja California Sur. Ученые отмечают, что эти создания редко всплывают на поверхность, только когда умирают или дезориентированы, пишет Fox9.

"Их почти никогда не видят вживую. Это удивительно, что она приплыла сюда", – сказал мужчина, пытавшийся вернуть рыбу обратно в море.

"Это действительно важная находка, но никто в это не поверит. Я думаю, что она приплыла сюда, чтобы умереть", – добавил он.

Люди сняли видео спасения рыбы-весло, на котором видно, что она продолжает плавать на мелководье, после того как ее пытаются повернуть на глубину.

Многие верят, что веслорыба является предвестником землетрясений и других природных катаклизмов. Поэтому ее появление у берегов воспринимают с настороженностью.

OBOZ.UA ранее писал, что на берегу мексиканского пляжа серферы заметили рыбу-весло.

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