На пляже в Мексике нашли рыбу судного дня: почему это длинное морское существо называют предвестником катастрофы

На берегу мексиканского пляжа серферы заметили рыбу-весло. Это длинное морское существо называют рыбой судного дня, ведь по легенде она является предвестником землетрясений и других природных катаклизмов.

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Массивная рыба, длиной примерно с доску для серфинга, имела серебристо-голубое тело с ошеломляющим красным плавником, спускавшимся вниз по спине. Однако серферы заметили, что у нее поврежден хвост, пишет DailyMail.

Это первая рыба-весло, которую увидели в 2025 году. По словам серферов, нашедших странное существо на южной части полуострова Нижняя Калифорния, рыба еще была жива. Потому они положили ее на свои доски и перенесли обратно в океан.

"Говорят, эти рыбы появляются, когда будет очень сильное цунами", – сказал местный житель, когда увидел на пляже "провозвестника катастроф".

Ученые не доказали таких фактов. Однако одну веслорыбу заметили в Калифорнии за месяц до того, как ее всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,0 в прошлом году. А еще 20 рыб судного дня выбросило на берег за несколько месяцев до того, как на Японию ударило разрушительное цунами, что привело к гибели более 15 000 человек и землетрясению магнитудой 9,0 в марте 2011 года.

Легенда свидетельствует, что под японскими островами живут всплывающие на поверхность веслорыбы, чтобы предупредить людей о предстоящем землетрясении. Но эти существа встречаются по всему миру, обитая на глубине от 200 до 1000 метров, говорят исследователи.

Биологи описывают, что тело веслорыбы – без чешуи, а кожа имеет слизистое серебристое защитное покрытие, известное как гуанин. Благодаря своей форме эти существа напоминают морских змей и являются признаком будущего в японской мифологии, где они известны как "посланники из дворца бога морского дракона".

OBOZ.UA ранее писал, что на пляж в Калифорнии выбросило 3-метровую рыбу, которую называют "провозвестником катастроф".

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