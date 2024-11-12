Шпионские спутниковые снимки привели археологов к месту исторической битвы в Ираке. Карта

Рассекреченные снимки американского шпионского спутника 1970-х годов привели британско-иракскую археологическую группу к месту, которое, по их мнению, является полем битвы седьмого века. Это историческое противостояние в Ираке, которое стало решающим для распространения ислама в регионе.

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Сражение при Аль-Кадисии произошло в Месопотамии – на территории современного Ирака – в 630-х годах нашей эры между арабскими мусульманами и армией персидской династии Сасанидов во время мусульманской экспансии. Арабская армия победила и продолжила свой поход в Персию, нынешний Иран, пишет ABCNews.

Объединенная команда археологов из Даремского университета Великобритании и Университета Аль-Кадисия натолкнулась на это место, проводя исследования с помощью дистанционного зондирования. Ученые хотели нанести на карту Дарб Зубайда, маршрут паломничества от иракской Куфы до Мекки в Саудовской Аравии, построенный более 1000 лет назад.

Составляя карту маршрута, команда заметила, что место примерно в 30 километрах южнее Куфы в южной иракской провинции Наджаф имеет особенности, совпадающие с историческим описанием битвы Аль-Кадисия.

Уильям Дедмэн, специалист по археологическому дистанционному зондированию из Даремского университета, сказал, что спутниковые изображения времен холодной войны являются инструментом, который обычно используют археологи, работающие на Ближнем Востоке. Ведь старые изображения часто показывают элементы, которые были уничтожены или изменены, и они не видны на современных спутниковых фото, пишет CNN.

Более детальный обзор местности убедил команду, что они правильно определили место битвы. Ведь ключевыми объектами были глубокий ров, две крепости и древняя река, по которой форсировали персидские войска верхом на слонах, сказал Джафар Джотери, профессор археологии в Университете Аль-Кадисия.

Сражение того времени имело политический подтекст. Ведь Ирак был вовлечен в сокрушительную войну с Ираном в течение большей части 1980-х годов. Саддам Хусейн указывал на битву при Кадисии как предсказатель победы Ирака.

По словам Джоттери, команда архуологов планирует приступить к раскопкам на месте исторической битвы в следующем году.

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