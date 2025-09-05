Самый большой в мире айсберг раскололся и может быстро исчезнуть: в чем причина

Почти через 40 лет после откола от Антарктиды один из старейших и крупнейших из когда-либо зарегистрированных айсбергов в мире, известный как A23a, начал разрушаться в более теплых водах. Ученые прогнозируют, чтоон может исчезнуть в течение нескольких недель.

Ранее в этом году "мегаберг"весил чуть меньше триллиона тонн и был более чем вдвое больше площади Лондона, пишет The Guardian. Его размеры были настолько колоссальными, что он даже угрожал местам кормления пингвинов на отдаленном острове в южной части Атлантического океана под названием Южная Джорджия

Что случилось с айсбергом A23a

Сейчас айсберг сократился менее чем вдвое, но все еще охватывает около 1770 кв. км, имея до 60 км в самой широкой точке, согласно анализу AFP спутниковых снимков, полученных с помощью монитора наблюдения Земли ЕС Copernicus. Только в последние недели от него сами по себе откололись куски площадью около 400 кв. км, а меньшие обломки, многие из которых все еще достаточно большие и представляют опасность для судоходства, плавают вокруг.

Физический океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс рассказал AFP, что айсберг достаточно резко распадался, дрейфуя дальше на север. Вода слишком теплая, чтобы поддерживать его целостность, поэтому он постоянно тает.

"Я бы сказал, что он уже почти выходит... он фактически гниет под водой. Вода слишком теплая, чтобы он ее поддерживал. Он постоянно тает. Я ожидаю, что это продолжится в ближайшие недели, и ожидаю, что его нельзя будет по-настоящему идентифицировать в течение нескольких недель", – сказал эксперт.

Когда появился айсберг А23а и что известно о его путешествии

Айсберг A23a откололся в 1986 году от ледника Фильхнера и сел на мель в море Ведделла, где оставался более 30 лет.

В 2020 году он наконец отправился в плавание, попав в так называемую "айсберговую аллею" – мощное Антарктическое циркумполярное течение отнесло гигантов в южную часть Атлантического океана.

Весной этого года он временно сел на мель возле острова Южная Джорджия, что вызвало беспокойство относительно колоний взрослых пингвинов и тюленей, у которых могли возникнуть проблемы с кормлением детенышей. Однако уже в мае айсберг отошел и начал двигаться дальше, на север, иногда проходя до 20 км за сутки.

Подвергаясь воздействию все более теплых вод и огромных волн, A23a быстро распался. Ученые были "удивлены", как долго айсберг держался целым. Мейерс сказал, что "большинство айсбергов не доходят так далеко, а этот действительно большой, поэтому он продержался дольше и зашел дальше, чем другие". В конце концов, айсберги "обречены", как только они покидают ледяную защиту Антарктиды, добавил он.

Откалывание айсбергов – естественный процесс, но ученые фиксируют рост частоты таких случаев. По их мнению, этому способствуют изменения климата, вызванные деятельностью человека.

Как сообщал OBOZ.UA, невероятные кадры, сделанные спутниками NASA, демонстрируют, как большая глыба, получившая название А-84, откалывается от шельфового ледника Георга VI вдоль побережья Антарктики. Площадь новорожденного айсберга имеет примерно 595 метров квадратных, то есть он размером с город Чикаго, что в американском штате Иллинойс.

