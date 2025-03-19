Самое безобразное животное мира стало 'рыбой года' в Новой Зеландии. Фото

Рыба-капля, которая раньше была признана "самым безобразным животным в мире", получила новый статус. В Новой Зеландии она стала "рыбой года".

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Это дрожащее морское существо получило первенство на конкурсе, направленном на повышение осведомленности о морской жизни Новой Зеландии и ее хрупкую экосистему. Рыба-капля вышла победителем соревнования, обойдя своего ближайшего соперника оранжевого большеголова, пишет CNN.

"Нам и жителям Новой Зеландии было достаточно, чтобы другие рыбы получали все заголовки. А рыба-капля терпеливо сидела на дне океана с открытым ртом, ожидая", – сказали ведущие телевизионного шоу Drive Сара Генди и Пол Флинн.

"На ней издевались всю жизнь, и мы подумали, что наконец-то настало время для рыбы-капли", – добавили они.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), рыба-капля, которая вырастает примерно до 30 сантиметров в длину, "похожа на большого пушистого головастика, просто массу бледной, желеобразной плоти с рыхлой кожей, большим носом и выпученными глазами".

Эти удивительные создания встречаются в основном у побережья юго-восточной Австралии и Тасмании и обычно обитают на глубине от 600 до 1200 метров.

OBOZ.UA ранее писал, что гигантскую золотую рыбку поймали в США.

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