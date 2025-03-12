Гигантскую золотую рыбку поймали в США. Фото

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) обнаружила в водном пути Пенсильвании золотую рыбку "Мегаладон". Это побудило их предупредить владельцев домашних животных, что может произойти, если выпустить домашнюю золотую рыбку в водоем.

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По словам экспертов, такие необдуманные шаги владельцев могут привести к инвазивной проблеме, которая может занять десятилетия. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook, опубликовав фото пойманной рыбки.

"Кто-то выпустил золотую рыбку, считая, что совершил хороший поступок. Вместо этого они создали инвазионную проблему, которая может длиться десятилетиями", – написали USFWS в подписи и объяснили, что золотые рыбки растут массово в дикой природе, где они могут превращать озера и водные пути на мутное месиво, воровать еду у местных рыб и ухудшать качество воды.

"Если вы не можете содержать свою рыбу, отдайте ее кому-то. Но не выпускайте ее", – добавили эксперты в сообщении.

Как пишет сайт People, согласно информации от USFWS, дикая золотая рыбка может раздуваться в гигантских захватчиков размером с футбольный мяч, конкурирующих с местными видами за еду и среду обитания. В частности, этот вид может делать воду мутной, возмущать осадок и вырывать растения, поскольку они питаются доном, что затрудняет выживаемость местных рыб и растений в окружающей среде.

Кроме того, что золотые рыбки быстро растут и нарушают качество воды, они размножаются несколько раз в сезон и не имеют природных хищников, а значит, их становится много. Они также могут переносить паразиты и болезни, к которым другие рыбы не имеют иммунитета.

Владельцам золотых рыбок, желающих расстаться со своими домашними животными, рекомендуется вернуть их в зоомагазин или связаться с местными аквариумами или группами спасения.

"Выпускать домашнего питомца в дикую природу никогда не бывает правильным. Большинство домашних животных, выпущенных в дикую природу, не выживают, и многие страдают, прежде чем умереть", – пишут USFWS на своем сайте.

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