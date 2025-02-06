Редких оленей-альбиносов заметили в США: этот вид рождается раз на 30 000 случаев

Уже дважды в этом году в США очевидцам удалось увидеть редких оленей-альбиносов. Эти уникальные создания рождаются раз в 30 000 случаев.

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Последнее из опубликованных в сети видео беленького оленя быстро стало вирусным. Один пользователь подчеркнул: "Одно из самых красивых животных, которых я когда-либо видел!", пишет TimesNow.

Женщина, которая поделилась публикацией в феврале этого года, отметила, что была поражена белой оленицей. "Она просто невероятная. Вы можете сказать, что эта оленица настоящий альбинос из-за ее розовых глаз. Но она не выглядит настоящей", – написала свидетельница в TikTok.

Невероятное видео белого оленя в лесу среди снега перепостил метеорологический аккаунт AccuWeather на X с подписью: "Редкий величественный белый олень среди зимнего снега. Олени-альбиносы рождаются в среднем 1 раз в 30 000".

Видео быстро стало вирусным и очаровало многих людей. "Великолепный олень. Сюрреалистично", – написал один читатель. "Олень красиво сливается со снежным пейзажем", – отметил другой. "Какая красота, это абсолютная красота", – подчеркнул еще один поклонник дикой природы в сети Х.

А еще одно видео из Гринборо, Северная Каролина, которое выставили в сеть в этом году в январе показывает оленя-альбиноса, который вышел к краю леса в поисках пищи, пишет OutKick.

По словам ученых, олени-альбиносы сталкиваются со значительными трудностями, когда дело доходит до выживания. Они, как правило, борются с чувствительностью к Солнцу, плохим зрением и проблемами со слухом. А еще эти животные лишены камуфляжа, как их собратья, поэтому хорошо заметны для хищников и охотников.

Во многих штатах США запрещено охотиться на оленей-альбиносов. Но даже там, где это законно, некоторые охотники убеждены, если застрелить "оленя-призрака", то будет несчастье. А вот увидеть такое редкое создание среди дикой природы и полюбоваться им – это на удачу, говорят специалисты.

Известно, что в европейской и кельтской мифологии белоснежный олень считается сверхъестественным. Здесь можно вспомнить о таком очаровательном красавце в легендах об Артуре.

Интересно, что коренные американцы считают оленей-альбиносов священным и верят, что они приносят счастье. У некоторых племен, таких как чикассо и ленапе, есть истории и пророчества о белых оленях, отмечают ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что гигантский питон проглотил оленя во Флориде и биологи назвали это "самым поразительным зрелищем за 12 лет".

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