Представлено самое полное изображение галактики Андромеды на сегодняшний день: астрономы работали над ним 10 лет

Астрономы представили наиболее полное изображение галактики Андромеды, существующее на сегодняшний день. Тщательная работа над комплектацией фотографий, сделанных космическим телескопом Hubble, длилась более 10 лет.

Видео дня

Результатом долгих лет работы является потрясающий панорамный вид Андромеды, обеспечивающий ее самый подробный портрет. Научные функции изображения могут кардинально изменить человеческое понимание того, как формируются и эволюционируют спиральные галактики во Вселенной, пишет Space.com.

В 2015 году астрономы взялись за кропотливую работу по соединению фото северной половины нашей соседней галактики Андромеды, сделанных космическим телескопом Hubble. Полученная работа продемонстрировала широкое изображение 100 миллионов звезд, упакованных примерно в 1,5 миллиарда пикселей.

Исследовательница из Университета Вашингтона Чжуо Чэнь сообщила, что она и ее коллеги только что завершили аналогичную работу для южной половины Андромеды, добавив почти 100 миллионов звезд к предыдущей мозаике.

Вместе обе половины фиксируют сияние почти 200 миллионов звезд в этой галактике, являющейся крупнейшим портретом, собранным из наблюдений телескопа Hubble, говорят ученые.

"Это как сфотографировать пляж и разделить отдельные песчинки. Это первый раз, когда мы можем увидеть такие подробные структуры внешней галактики", – заявила Чэнь.

Ранее OBOZ.UA писал, что nелескоп Hubble зафиксировал поразительное извержение "звездного вулкана".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!