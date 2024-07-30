Спутники зафиксировали самый большой лесной пожар в Калифорнии с начала 2024 года: что говорят ученые. Видео

Второй по величине лесной пожар 2024 года продолжает бурлить в северной Калифорнии. На видео со спутников видно, как опасные огненные языки быстро распространяются по парковой территории США.

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Лесной пожар Park Fire сейчас пылает севернее Сакраменто и уже охватил более 1455 квадратных километров, что превышает территорию города Лос-Анджелес. Это самый большой лесной пожар в Калифорнии в этом году, который удалось локализовать всего на 12%, пишет Space.com.

Пока огонь продолжает распространяться, спутники наблюдают это сокрушительное действие. Космический корабль Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) зафиксировал кадры, на которых видны плотные клубы дыма, поднимающиеся от пламени и дрейфующие на северо-восток Соединенных Штатов.

По данным Национального межведомственного противопожарного центра, сейчас в США бушует более 100 лесных пожаров. Сильный ветер и жара, к сожалению, способствуют быстрому распространению огня.

Поскольку климат Земли продолжает изменяться, ученые прогнозируют, что лесные пожары будут все более распространенными и разрушительными. При исследовании NOAA, климатические изменения, вызванные деятельностью человека, являются основной движущей силой увеличения лесных пожаров на западе Соединенных Штатов.

Исследование NASA показало, что дым от лесных пожаров нагревает планету больше, чем считалось ранее, выбрасывая в атмосферу плотные частицы углерода.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Калифорнии набирают обороты лесные пожары: уничтожено более сотни домов.

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