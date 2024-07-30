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Спутники зафиксировали самый большой лесной пожар в Калифорнии с начала 2024 года: что говорят ученые. Видео

Инна Василюк
Наука Обоз
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Спутники зафиксировали самый большой лесной пожар в Калифорнии с начала 2024 года: что говорят ученые. Видео

Второй по величине лесной пожар 2024 года продолжает бурлить в северной Калифорнии. На видео со спутников видно, как опасные огненные языки быстро распространяются по парковой территории США.

Видео дня

Лесной пожар Park Fire сейчас пылает севернее Сакраменто и уже охватил более 1455 квадратных километров, что превышает территорию города Лос-Анджелес. Это самый большой лесной пожар в Калифорнии в этом году, который удалось локализовать всего на 12%, пишет Space.com.

Спутники зафиксировали самый большой лесной пожар в Калифорнии с начала 2024 года: что говорят ученые. Видео

Пока огонь продолжает распространяться, спутники наблюдают это сокрушительное действие. Космический корабль Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) зафиксировал кадры, на которых видны плотные клубы дыма, поднимающиеся от пламени и дрейфующие на северо-восток Соединенных Штатов.

По данным Национального межведомственного противопожарного центра, сейчас в США бушует более 100 лесных пожаров. Сильный ветер и жара, к сожалению, способствуют быстрому распространению огня.

Поскольку климат Земли продолжает изменяться, ученые прогнозируют, что лесные пожары будут все более распространенными и разрушительными. При исследовании NOAA, климатические изменения, вызванные деятельностью человека, являются основной движущей силой увеличения лесных пожаров на западе Соединенных Штатов.

Спутники зафиксировали самый большой лесной пожар в Калифорнии с начала 2024 года: что говорят ученые. Видео

Исследование NASA показало, что дым от лесных пожаров нагревает планету больше, чем считалось ранее, выбрасывая в атмосферу плотные частицы углерода.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Калифорнии набирают обороты лесные пожары: уничтожено более сотни домов.

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