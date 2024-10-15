Посуда, забор и даже кости людей: археологи показали, что нашли при раскопках дворца Потоцких в Ивано-Франковске

На территории дворца Потоцких в Ивано-Франковске работники водоканала во время прокладки коммуникаций водоснабжения и водоотведения случайно наткнулись на ценные артефакты. Археологи подтвердили, что были найдены части фундаментов утраченного крыла дома и забора оборонительной стены, а также остатки конструкций водосточного коллектора и фрагмент кирпичной дорожки.

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В ходе поисковых работ исследователи также обнаружили обломки керамической посуды, стекла, фрагменты изделий из меди и бронзы, а еще – кости людей. Ученые отмечают, что находки датируются периодом с конца XVII до начала XX веков, пишет Суспільне.

"Как мы предварительно думаем, это – часть фундаментов потерянного второго крыла дворца. Он был возведен в 1680-х годах, когда крепостные укрепления, которые были в виде шестиугольной звезды, реконструировали и добавили каменную резиденцию дворца. Очевидно, это XVII – начало XVIII века", – рассказала архитектор коммунального предприятия "Пространство инновационных креаций "Дворец" Анна Сербин.

В ходе спасательных археологических работ исследователи также обнаружили части водосточного коллектора и кирпичной дорожки.

Сложность исследования комплекса дворца Потоцких обусловлена тем, что его развитие разделено на два больших периода, рассказал кастеолог и историк Зеновий Федунков. Первый, замково-дворцовый, длился с 1690 по 1802 год, второй, госпитальный, – с 1802 по 2004 год.

Еще одна находка – часть забора оборонительной стены дворцового периода. Коммунальщики встретили ее, копая траншею в бывшем хирургическом корпусе, рассказала сотрудница Охранной археологической службы Украины Карина Сухорукова.

По ее словам, у частей фундаментов в траншеях исследователи находят также фрагменты костей людей и животных, керамических изделий, в частности бутылок или кувшинов, стекла, изделий из бронзы, меди или камня. Находки датируются периодом с конца XVII до начала XX веков.

"Последняя самая интересная находка – костяное украшение. Строители делали котлован, чтобы поставить машину, и из большой кучи мусора достали такую интересную вещь", – отметила Карина Сухорукова.

Сотрудница Охранной археологической службы отмечает, что самое главное – спасти и зафиксировать найденные достопримечательности. А места, где обнаружили ценные артефакты, обозначают на карте дворца.

"Сейчас наша задача – следить за тем, чтобы строители не разрушили конструкции, пока они прокладывают коммуникации. Мы останавливаем работы, когда натыкаемся на какие-то крупные архитектурные структуры. Тогда их обследуем, расчищаем, пытаемся понять их габариты, чтобы выяснить, как их обойти. В дальнейшем будут проведены масштабные археологические исследования", – подчеркнула Карина Сухорукова.

Директор коммунального предприятия "Пространство инновационных креаций "Дворец" Владимир Гайдар отметил, что исторических данных дворцового периода практически нет, вся история фактически под землей. "Еще до 2018 года на территории комплекса встречали интересные находки и археологические объекты, которые требуют детального изучения", – сказал Гайдар.

Поэтому на территории комплекса бывшего дворца Потоцких планируют провести архитектурно-археологические исследования.

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