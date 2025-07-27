Последствия могут быть ужасными для человечества: в космосе обнаружили 'возможно враждебную' инопланетную угрозу

Ученые обнаружили таинственный межгалактический объект, который, по данным спорного исследования, потенциально может быть "враждебным" инопланетным космическим кораблем и атаковать Землю уже в ноябре. Последствия, по мнению некоторых астрономов, могут оказаться катастрофическими для человечества.

Видео дня

Как пишет New York Post, в "шокирующем новом исследовании" утверждается, что в неизвестном межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружена "возможно враждебная" инопланетная угроза. Результаты открытия были изложены в "провокационной" статье, опубликованной 16 июля на arXiv.

Детали исследования

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, таинственный межгалактический объект потенциально может быть "враждебным" инопланетным космическим кораблем, который планирует атаковать Землю в ноябре.

"Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества", – цитирует исследователей South West News Service.

Межзвездное образование, получившее обозначение 3I/ATLAS, было обнаружено 1 июля. Оно летело к Солнцу со скоростью более 210 тыс. км/ч, сообщает Live Science.

Менее чем через 24 часа было подтверждено, что это межзвездный объект.

Предварительные наблюдения предполагают, что это может быть комета диаметром до 24 км.

Однако в новой статье трое исследователей предположило, что это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Скорость объекта, которая была значительно выше, чем у других объектов межзвездных объектов, а также тот факт, что он вошел в Солнечную систему под другим углом, дают "различные преимущества внеземному разуму", написал Ави Леб, известный астрофизик из Гарварда, в своем блоге.

Одним из преимуществ является то, что 3I/ATLAS будет приближаться близко к Юпитеру, Марсу и Венере, что может позволить инопланетянам скрытно размещать там шпионские "гаджеты", пишет Леб.

Когда так называемый скрытый НЛО приблизится к Солнцу в конце ноября, он будет скрыт от глаз Земли.

"Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения", – заявил Леб.

Леб предупреждает, что это может указывать на вероятность атаки и "возможно, потребует принятия защитных мер".

Проблема в том, что 3I/ATLAS движется слишком быстро, чтобы земной космический аппарат мог перехватить его до того, как он покинет Солнечную систему.

"Поэтому землянам нецелесообразно высаживаться на 3I/ATLAS при максимальном сближении с помощью химических ракет, поскольку наши лучшие ракеты развивают не более трети этой скорости", – написал Леб.

Объект может оказаться обычной кометой

Однако другие ученые полагают, что объект является обычной кометой.

"Все данные указывают на то, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы, точно так же, как бесчисленные миллиарды комет были выброшены из нашей Солнечной системы", – говорит Саманта Лоулер, астроном из Университета Реджайны в Канаде, изучающая динамику солнечной системы.

На самом деле, признал Леб в своем блоге, теория об инопланетном шпионском зонде несколько надумана:

"Безусловно, наиболее вероятным результатом будет то, что 3I/ATLAS – это совершенно естественный межзвездный объект, вероятно, комета".

Исследователи также предупредили общественность, что к статье, которая еще не прошла рецензирование, следует относиться с долей скепсиса.

"Эта статья основана на замечательной, но, как мы покажем, проверяемой гипотезе, которую авторы не обязательно поддерживают, но которая, безусловно, заслуживает анализа и публикации. Эта гипотеза сама по себе представляет собой интересное упражнение, и ее изучение доставляет удовольствие, независимо от ее вероятной обоснованности", – заявили они.

Однако критики назвали их проект насмешкой над работой других ученых, которые предоставили множество доказательств того, что 3I/ATLAS не является свидетельством предстоящего близкого сближения.

"Астрономы всего мира были в восторге от появления 3I/ATLAS и объединили усилия, чтобы использовать современные телескопы для изучения этого объекта", – рассказал в интервью Live Science Крис Линтотт, астроном Оксфордского университета, участвовавший в моделировании галактического происхождения 3I/ATLAS.

По его словам, любые предположения об искусственном происхождении объекта – "полная чушь и оскорбление увлекательной работы по его пониманию".

Что предшествовало

Астрофизик Ави Леб и ранее связывал внеземные объекты с инопланетной жизнью. Так, он однажды уже наделал шума, выдвинув теорию о том, что межзвездный объект 2017 года "Оумуамуа" может быть искусственным разведывательным зондом, отправленным инопланетной цивилизацией.

Выводы Леба основывались на странной форме и ускорении объекта.

В новом исследовании, над которым с ним работали Адам Хибберд и Адам Кроул из Инициативы по межзвездным исследованиям в Лондоне, Леб предположил, что траектория объекта 3I/ATLAS предполагает аналогичное инопланетное происхождение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ученые обнаружили, что астероид 2024 YR4, который считался опасным для Земли, теперь больше угрожает Луне. Он имеет как минимум 4-процентную вероятность столкновения со спутником Земли уже в 2032 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!