Похож на Дарта Вейдера: гигантского морского клопа обнаружили в Южнокитайском море. Фото

В Южнокитайском море обнаружили нового сверхгигантского морского клопа. Зрительно он очень похож на Дарта Вейдера – центрального персонажа киноэпопеи "Звездные войны", а также всей одноименной вымышленной вселенной.

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Ученые назвали его Vaderi, именно из-за сходства с культовым шлемом из популярного фильма. Live Science пишет, что новооткрытый клоп принадлежит к роду Bathynomus – гигантских равноногих моллюсков, которых много в холодных глубоких водах.

Он оказался одним из самых больших, среди известных изоподов – его вес составляет более 1 килограмма, а в длину он может быть до 32,5 сантиметров.

Чтобы исследовать найденный вид моллюсков, команда изучила образцы, выловленные местными рыболовами, и обнаружила, что они имеют отличные физические особенности. Ученые описали ярко выраженную впадину в бедренной кости B. vaderi и уникальный костный гребень, выступающий из коркоидной кости, отличающий его от других сверхгигантских изоподов.

Исследователи отметили, что виды Bathynomus недавно стали деликатесом во Вьетнаме, их часто сравнивают с омарами. Местный спрос превратил этих морских жуков в дорогой продукт рынка живых морепродуктов, что привело к усилению давления на рыбалку в регионе. По словам исследователей, этот коммерческий энтузиазм создает как способности, так и вызовы. Быстро растущий рынок может угрожать гигантским изоподам, но он также может проложить путь для более строгих правил и экологических практик в глубоководном рыболовстве.

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