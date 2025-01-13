Это не климат: ученые определили причину гибели гигантских кенгуру в Австралии

Ученые выяснили причину гибели гигантских кенгуру в Австралии 40 000 лет назад. По их мнению, это было связано не столько с климатическими изменениями, сколько с деятельностью людей-охотников.

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90 процентов крупных животных Австралии вымерли между 65 000 и 40 000 лет назад. Большая часть из них были кенгуру. Главными подозреваемыми в этом вымирании считались люди-охотники, появившиеся где-то между 70 000 и 50 000 лет назад, а также скорые изменения климата, которые, возможно, резко сократили рацион животных пишет ScienceNews.

Однако палеонтолог Сэмюэль Арман из Музея и художественной галереи Северной территории в Алис-Спрингс (Австралия) и его коллеги считали, что климат не виноват во всяком случае, если речь идет о кенгуру. Ведь эти животные и раньше испытывали резкие изменения климата.

Австралийские кенгуру появились между 20 и 15 миллионами лет назад, когда континент был покрыт густыми тропическими лесами. До 5 миллионов лет назад остров высох, но кенгуру процветали, видоизменяясь на новые виды и занимая многочисленные экологические ниши, охватывающие широкий спектр диет.

Чтобы оценить возможную роль диетических ограничений, Арман и его коллеги проанализировали зубы 937 кенгуру, как окаменевших, так и современных, изучая крошечные признаки износа, указывающие на то, что ели эти животные. Этот стоматологический анализ подтвердил, что древние кенгуру были универсалами, употреблявшими в пищу разнообразную пищу, что помогло бы им выжить в условиях изменения климата. Это, по мнению исследователей, указывает на человека-охотника как наиболее вероятного виновника гибели животных.

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