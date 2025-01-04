Почему у овец прямоугольные зрачки: эти млекопитающие могут видеть вокруг себя почти на 360 градусов

Если посмотреть овце прямо в глаза, можно заметить, что вместо упругого круглого зрачка, как у людей, у них прямоугольное черное пятно посреди глаз. Почему?

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Благодаря такой форме зрачков овцы могут видеть вокруг себя почти на 360 градусов. И это им пригодится, когда хищник приближается и животным нужно убегать, пишет IflScience.

"Совершенно очевидно, что эти животные, как правило, почти всегда имеют глаза сбоку от головы, а не спереди, как у людей. Это позволяет им видеть вокруг себя почти на 360 градусов", – говорит главный исследователь Марти Бенкс из лаборатории визуального восприятия пространства Калифорнийского университета в Беркли.

По словам ученого, удлиненный зрачок улучшает панорамное зрение, пропуская больше света, поэтому левый глаз может видеть позади животного слева, а более длинный зрачок позволяет попадать в этом направлении большему количеству света, чтобы они могли лучше видеть.

"Интересно, что тот факт, что зрачок узок по вертикали, имеет эффект обострения горизонтальных контуров, которые животное может видеть. А это может понадобиться для того, чтобы поставить лапы на землю, когда они пытаются убежать от хищника", – объясняет Бенкс.

На самом деле в животном мире существует большое разнообразие форм зрачков. Кошки имеют вертикальные щели, которые отлично подходят для хищников из засады, тогда как высокие хищники, такие как люди, как правило, имеют круглые зрачки. И если вы думаете, что зрачки овец – это странно, поинтересуйтесь, как выглядят зрачки каракатицы.

Однако, пожалуй, самым удивительным из всех является мангуст. В то время как большинство животных, кажется, соблюдают это правило вертикального для хищников и горизонтального для добычи, у этого кровожадного нитевидного существа зрачки больше похожи на овечьи.

"Это животное совсем не вписывается в наши представления", – говорит ученый.

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