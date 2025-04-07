Почему подростки так любят рисковать: ученые раскрыли причину

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали результаты исследования, проливающего свет на одно из наиболее распространенных явлений подросткового поведения – стремление к риску. Согласно их выводам, причины этого рискованного поведения кроются в особенностях развития мозга.

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Уникальное исследование помогло понять, почему в подростковом периоде мы склонны к большему количеству опасных поступков, чем во взрослом возрасте. Это исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, открывает новые горизонты в нейробиологии и может стать основой для дальнейших исследований в области нейропсихологии и поведенческих наук.

Ученые исследовали критическую часть мозга, отвечающую за оценку риска – дорсо-медиальную префронтальную кору (dmPFC). Это именно та область, которая помогает определить, стоит ли рисковать в потенциально опасных ситуациях. Оказалось, что на разных этапах жизни эта часть мозга изменяется, что и определяет способность подростков принимать более рискованные решения.

Исследование на мышах: как поведение зависит от возраста

Для того чтобы исследовать эти процессы, ученые провели эксперименты с мышами. Они изучали реакцию разных групп мышей на угрозу, связанную с электрическим шоком. Результаты показали, что находившиеся на этапе подросткового возраста молодые мыши были более подвержены риску по сравнению со взрослыми особями, пытавшимися избегать опасности, пишет издание ScienceAlert.

Нейробиологические основы риска

Исследователи обнаружили, что нервные пути, соединяющие dmPFC с другими структурами мозга, в частности, базолатеральной миндалиной (BA) и близлежащим ядром (NA), развиваются с возрастом. Эти структуры отвечают за формирование памяти о страхе и вознаграждениях. Оказалось, что в подростковом возрасте эти связи менее стабильны, что может являться причиной пониженной способности избегать опасности.

Подростковый мозг более активен в принятии решений

Интересно, что эксперименты с оптогенетикой, когда в мозг мышей вводили флуоресцентные молекулы, позволили ученым отследить физиологию, лежащую в основе таких решений. Оказалось, что в подростковом возрасте нейронная активность в этих структурах мозга была значительно выше, что указывает на большую склонность к рискованным поступкам.

Изменения в мозге подростков

В ходе исследований было обнаружено, что с изменением возраста эти нейронные связи изменяются, став более чувствительным к угрозам. Однако изменения эти не происходят одномоментно – они проходят в порядке, подобном процессу созревания, включающему реорганизацию синапсов и корректировку цепей связей между разными частями мозга.

Мозг подростка, по словам исследователей, имеет внутреннюю систему, которая меняется в ответ на конкретные возрастные вызовы. Когда подросток сталкивается с потенциально опасной ситуацией, его мозг в отличие от взрослого может больше склоняться к риску, ища новые возможности или стратегии, что впоследствии может уменьшить страх или обеспечить вознаграждение.

Хотя это исследование было проведено на мышах, ученые считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять, как мозг человека управляет балансом между риском и безопасностью в период подросткового развития. Это дает новый взгляд на то, как наши инстинкты и поведение изменяются с возрастом и почему подростки так часто подвержены риску.

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