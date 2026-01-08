Почему от мяты холодно во рту: научное объяснение

Ощущение холода после мяты знакомо каждому. После чистки зубов ментоловой пастой вода кажется ледяной, а дыхание – прохладным, хотя температура во рту не меняется. Это не физический холод, а работа нервной системы.

За характерное "охлаждение" отвечает конкретное химическое соединение. Именно оно заставляет мозг воспринимать обычные ощущения иначе, говорят ученые.

Как мята "обманывает" мозг

Вещество, ответственное за ощущение холода – ментол. Это природное соединение, которое получают из мятных растений, и именно его добавляют в зубные пасты, жевательные резинки и многие другие продукты.

Ментол активирует так называемые рецепторы TRPM8, расположенные на нервных окончаниях во рту. Эти же рецепторы отвечают за восприятие холода. В результате мозг получает сигнал, который интерпретирует как низкую температуру, хотя на самом деле ее нет. По похожему принципу работает и острый перец: он "заставляет" мозг чувствовать тепло, не повышая реальной температуры.

Ментол связывается с рецепторами TRPM8 и меняет их форму, открывая путь для ионов кальция. Это запускает нервный импульс, который мозг читает как ощущение холода. Когда после мяты вы пьете воду или вдыхаете воздух, ментол распространяется дальше, активируя еще больше рецепторов. Из-за этого вода и воздух кажутся холоднее, чем они есть на самом деле.

Почему ментол добавляют в состав продуктов и средств

Производители активно используют это свойство ментола. В зубной пасте и жевательной резинке прохлада ассоциируется с чистотой и свежестью. В леденцах от кашля ментол создает ощущение "открытых" дыхательных путей.

Важно понимать: ментол не снимает заложенность физически. Он лишь усиливает чувствительность рецепторов и создает иллюзию более легкого дыхания, из-за чего кажется, будто воздух проходит свободнее.

Те же рецепторы есть и в коже. Именно поэтому ментол часто добавляют в кремы и гели для обезболивания. Здесь он действует как так называемый "контрраздражитель": сначала активирует болевые рецепторы, а затем снижает их чувствительность, что может ослаблять боль.

Исследования показывают, что ментол в составе мазей может помогать при мышечной крепатуре, нейропатической боли после лечения рака и даже при мигрени.

Ментол и спорт: польза или риск

Охлаждающий эффект ментола заинтересовал и спортивных ученых. В одном из исследований ментоловое полоскание рта помогло бегунам чувствовать меньшую жару и бежать быстрее на дистанции 5 км при температуре воздуха около 33 °C.

Интересно, что такой эффект оказался сильнее, чем от употребления холодной смеси льда и воды, которая реально снижала температуру тела, но не улучшала субъективное ощущение прохлады и не ускоряла бег.

Australian Institute of Sport отнес ментол к добавкам группы B, то есть имеющим перспективную или смешанную научную поддержку и могущим быть полезными в отдельных ситуациях.

Безопасно ли это

Использование ментола в спорте вызывает дискуссии. Есть опасения, что ощущение прохлады может заставить спортсменов превышать собственные тепловые пределы, что теоретически повышает риск перегрева или теплового удара.

Впрочем, имеющиеся научные данные не подтверждают серьезных рисков. Международные экспертные обзоры пришли к выводу, что ментоловые добавки являются безопасными при условии правильного применения и не дают несправедливого преимущества. Поэтому ментол пока не запрещен в спорте.

