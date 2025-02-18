В 1905 году Зигмунд Фрейд ввел термин "детская амнезия", которая у большинства людей скрывает их воспоминания с раннего детства. Более века спустя психологи все еще заинтригованы тем, почему мы не можем вспомнить свою жизнь, когда были младенцами или малышами

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До недавнего времени ученые считали, что молодой мозг недостаточно развит, чтобы формировать длительные воспоминания. Но исследования показали, что малыши от двух лет могут формировать воспоминания и вспоминать события, произошедшие месяцами ранее, очень подробно, пишет TheGuardian.

"У большинства взрослых нет воспоминаний до двух-трех лет", – сказал профессор из Корнельского университета Эти Ван. А примерно до семи лет воспоминания о детстве обычно неоднозначны.

Исследования профессора нейрофизиологии из Нью-Йоркского университета Кристины Альберини на животных обнаружили, что воспоминания, сложившиеся во время периода детской амнезии, действительно сохраняются в мозгу до взрослого возраста, даже если они не запоминаются сознательно.

Как у взрослых животных, так и у людей формирование и хранение долговременных воспоминаний о жизненном опыте невозможно без участка мозга, известного как гиппокамп, говорят ученые. Этот участок также важен для ранних воспоминаний.

Исследование Альберини предполагает, что детская амнезия возникает через критический период, когда гиппокамп развивается благодаря новому опыту. "Если дети изучают сложные ситуации в раннем детстве, возможно, они не помнят деталей, но их мозг будет формироваться в соответствии с этим опытом", – говорит Кристина.

Интересно, что у новозеландских маори первые воспоминания появляются раньше, чем у европейцев, примерно в 2,5 года. Профессор Элейн Риз из Университета Отаго, изучающая автобиографическую память детей и подростков, указывает на сильный акцент на устных традициях в культуре маори, а также на сложные разговоры во время воспоминаний о прошедших событиях.

Риз отслеживал группы детей от детства до подросткового возраста, обнаружив, что люди, имевшие более богатую нарративную среду в детстве, могли вспомнить более ранние и подробные первые воспоминания.

По словам ученых, мозг сохраняет воспоминания не как отдельные файлы на компьютере, а как сети нейронов по всему мозгу. Упоминание активирует эти сети и укрепляет связи между нейронами. Однако это не значит, что память стабильна. "Каждый раз, когда вы просматриваете воспоминание и думаете о нем, вы меняете его", – говорит Риз.

"Повторяющиеся предложения могут побуждать людей создавать образы и формировать ложные воспоминания", – добавляет Ван.

В опросе 2018 года 39% респондентов сообщили, что их первые воспоминания возникли в возрасте двух лет или менее. Исследователи предположили, что "невероятно ранние" воспоминания, такие как воспоминания о том, как вас толкали в коляске или первой прогулке, вероятно, были вымышленными и базировались на фотографиях или семейных историях.

Но хотя память пластична, а маленькие дети более склонны к внушению, особенно уязвимые события могут запоминаться, говорят эксперты.

Итак, если опыт наших ранних этапов – первый день рождения, первые шаги, первая поездка на пляж – кажется, сохраняется где-то в мозгу, почему мы не можем сознательно получить к ним доступ, спрашивают себя исследователи.

Хотя психологи говорят, что забывание может быть адаптивным, это не объясняет, почему воспоминания, сложившиеся к семилетнему возрасту, кажется, разрушаются быстрее, чем когда мы взрослые.

Кристина Альберини выдвигает гипотезу, что ранние воспоминания могут функционировать как схемы, на которых строятся воспоминания взрослых. Подобно основанию дома, они остаются скрытыми, но важными.

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