Люди, играющие на инструментах, скорее усвоят второй язык: результаты исследования

Ученые выяснили, что людям, умеющим играть на музыкальных инструментах, легче дается изучение иностранного языка. К такому выводу они пришли после анализа 60 исследований, где оценивалась связь между игрой на инструменте и разговором на втором языке.

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Как пишет MailOnline, выводы ученых могут свидетельствовать о том, что включение музыки в классах на уроках может определенным образом повысить шансы учащихся выучить иностранный язык. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Ученые отмечают, что умение изучать новые языки очень важно в современном мультикультурном и взаимосвязанном мире. Однако существуют значительные отличия в том, насколько успешно взрослые могут учить неродной язык. Кто изучает иностранный язык быстро и осваивает его практически как родной, а кому трудно запоминать и воспроизводить неродные звуки на нужном уровне.

По словам ученых, последнее исследование подтвердило, что музыкальные способности действительно положительно связаны с результатами обучения второму языку.

"Эти выводы хорошо совпадают с идеей, что включение музыки во время занятий или участие в музыкальных мероприятиях может способствовать более легкому изучению иностранного языка", – говорят они и добавляют, что эта идея требует дальнейших исследований, чтобы определить, могут ли музыкальные способности "перенестись" для изучения неродного языка.

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