Почему люди запоминают одни вещи, а другие – нет. Объяснение ученых

Американские ученые из Университета Райса в Техасе раскрыли свойства эпизодической памяти, соответствующие сохранению определенных воспоминаний. Результаты исследования дают понимание влиятельных факторов человеческой памяти и их вариаций между людьми.

Ученые классифицировали изучение памяти по трем основным областям, касающимся природы самих воспоминаний, их контекстного расположения и времени припоминания. Ученые обнаружили, что воспоминания чаще всего формируются эмоциональным содержанием, личной значимостью, вниманием и повторением, пишет Tech Explorist со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (CABN).

Фернанда Моралес-Кальва, аспирантка, и Стефани Лил, адъюнкт-доцент кафедры психологии, синтезировали существующие исследования, чтобы прояснить "три W" памяти – "Что?", "Где?" и "Когда?" (What? Where? When?) мы помним. Их выводы раскрывают критическое представление о динамике сохранения памяти, в частности о том, как эмоциональная значимость, личная релевантность и уникальные индивидуальные отличия играют ключевую роль. Выходя за пределы чисто экспериментальных исследований, этот обзор обогащает наше понимание эпизодической памяти.

По словам ученых, в значительной степени наши воспоминания формируют эмоциональное содержание, личную значимость, повторение и внимание. То есть, события, вызывающие сильные эмоции, или привлекающие наше внимание детали, обычно запоминаются ярче.

Факторы, влияющие на наши воспоминания, также включают место происшествия. Исследователи изучали то, что называется пространственной памятью животных, отметив, что это важный аспект нашей памяти, который также касается человеческого опыта. Новая среда привлекает больше внимания, а следовательно, способствует запоминанию более сильных воспоминаний по сравнению с условиями, к которым мы привыкли.

Кроме того, на память влияет и время происшествия. То, как люди организуют события в хронологическом порядке и распознают изменения между ними, жизненно важно для запоминания. Конкретные инциденты часто делятся на отдельные эпизоды, что может облегчить припоминание отдельных людей.

"Память – это не универсальное явление. То, что запомнится одному человеку, может быть совсем не важно для другого, в зависимости от его когнитивных приоритетов", – говорит Моралес-Кальва.

Авторы утверждают, что сложность памяти можно лучше понять, когда индивидуальные отличия включены в планы исследования. Они надеются преодолеть разрыв между результатами лабораторий и их применением в реальном мире для улучшения понимания человеческого опыта.

