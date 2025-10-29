Почему люди плохо спят в полнолуние: ученые озвучили неожиданную причину

Знакома ли вам такая ситуация: вы легли спать вовремя, заранее отложили смартфон и проветрили спальню, но сон все не идет? В очередной раз переворачиваясь с боку на бок, вы замечаете серебристый свет, который пробивается сквозь шторы, и понимаете – вам снова не дает спать полная луна.

На самом деле, многие люди жалуются на плохой сон в полнолуние. Имеет ли какое-то объяснение этому явлению наука, разбиралось издание PopSci.

Почему сложно изучать влияние луны на сон человека

На самом деле разобраться во влиянии луны на сон человека непросто. Прежде всего люди могут руководствоваться сильными предубеждениями о том, какие чувства вызывает у них полнолуние. "Многие люди романтизируют наблюдение за полнолунием, особенно во время особых событий, таких как месяц жатвы или голубая луна, поэтому, возможно, эффекты происходят от эмоций, а не от физиологии", – говорит доктор Стивен Карстенсен, консультант по расстройствам дыхания во время сна.

Когда люди верят, что не смогут выспаться во время полнолуния, само лишь это ожидание может быть достаточным поводом, чтобы не дать им уснуть. Однако, луна, кажется, имеет определенное вполне реальное влияние на сон.

Что говорит наука

В исследовании 2013 года швейцарские исследователи проанализировали данные эксперимента, в котором участники не знали, что их сон изучают на предмет влияния луны. В период наступления полнолуния участники испытывали 30-процентное снижение активности мозга во время глубокого сна, засыпали на пять минут дольше и спали в целом на 20 минут меньше. Они также сообщали о худшем качестве сна и имели более низкий уровень мелатонина – гормона, который тело выделяет естественным путем ночью, чтобы успокоиться и подготовиться ко сну.

"Мы знаем, что свет, искусственный или естественный, может подавлять мелатонин, поэтому вероятно, что лунный свет может иметь естественный эффект, способствующий пробуждению", – говорит доктор Алекс Димитриу, психиатр и специалист по медицине сна, основатель Menlo Park Psychiatry and Sleep Medicine.

Второе швейцарское исследование на 47 здоровых взрослых показало аналогичные результаты: участники спали на 25 минут меньше во время полнолуния. Интересно, что мужчины, казалось, были более подвержены влиянию ночного светила, чем женщины – они спали примерно на 50 минут меньше в целом. Исследователи также заметили, что участникам понадобилось на 30 минут больше времени, чтобы достичь фазы быстрого сна (то есть стадии сновидений).

Более поздняя работа лишь добавила путаницы. Исследование, проведенное в Венгрии, показало, что женщины испытывали больше нарушений сна, чем мужчины, во время полнолуния. Все эти исследования имеют одно важное ограничение: они проводились в лабораториях сна, где незнакомая обстановка может влиять на качество ночного отдыха.

Исследование в реальных условиях

Чтобы избежать этой проблемы, ученые из Вашингтонского университета перенесли свое исследование в реальные условия. Они отслеживали сон людей в трех аргентинских общинах: одной – на окраине города, одной – в сельской местности с ограниченным электроснабжением и еще одной – в отдаленном районе, где электричества вообще не было. Группа также проанализировала данные 464 студентов университета в Сиэтле. Все участники носили наручные часы, которые отслеживали их сон в течение двух месяцев.

Во всех местах, и независимо от наличия искусственного освещения, участники спали меньше и дольше засыпали ночью перед полнолунием. Исследователи считают, что это может быть следствием древней адаптации: когда луна была наиболее яркой, наши предки, вероятно, ложились спать позже, чтобы охотиться, общаться или работать при естественном свете.

Изменения сна были наиболее выражены в общинах с ограниченным или отсутствующим доступом к электричеству, где луна оставалась основным источником ночного освещения. Зато в городских общинах искусственный свет, вероятно, имеет на сон гораздо большее влияние, чем сама луна, говорит Карстенсен.

Димитриу соглашается. "Способность луны уменьшать общее время сна, вплоть до одного часа, является весьма значительной. Если полная луна может производить такой большой эффект, влияние яркого экрана, прямо перед вашим лицом, может быть еще больше", – сказал он.

