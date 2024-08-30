Почему коты ненавидят закрытую дверь: ученые свели причины к трем 'С'

Ученые отмечают, что коты терпеть не могут закрытые двери. А причина этого сводится к трем английским словам на букву "С" – choice, control, change, которые переводятся как выбор, контроль и изменения.

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По словам экспертов, коты от природы очень свободолюбивые создания, поэтому замкнутое пространство их очень стрессует. А также любознательны и любят все контролировать, поэтому им интересно, что творится за закрытыми дверями, пишет LiveScience.

Можно неоднократно наблюдать, как котик мяукает, продвигает лапы под дверь или даже прыгает на дверную ручку, чтобы открыть замкнутое пространство.

Закрытая дверь поражает все то, что кошачья бихевиористка Джейн Эрлих называет "тремя ужасными C", которые коты не любят: они ненавидят отсутствие выбора, они ненавидят отсутствие контроля и они ненавидят изменения. Хотя коты не обязательно хотят участвовать в том, что происходит за дверью, они хотят знать, что там есть, говорит экспертка. Этот контроль помогает им оставаться живыми в дикой природе.

Иногда коты могут проявлять агрессию перед запертой дверью и даже нападать на нее. "Коты любят контролировать доступ к пространству и жизненно важным базовым потребностям и территории. Это не делает их злыми. Это не делает их чем-то другим, кроме вида, который одновременно является хищником и добычей, который должен охотиться, чтобы выжить, но также должен чувствовать себя безопасно и защищен в своем окружении", – сказала консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон.

Эксперты говорят, в том, что пушистики так ненавидят закрытую дверь свою роль сыграла как эволюция, так и сами владельцы животных.

"Коты просто знают, что место, к которому они раньше имели доступ – где они чувствуют себя в безопасности, или любят спать или есть – теперь внезапно отнято. Так что когда мы контролируем ситуацию для наших кошек, мы создаем им стресс", – добавила Джонсон.

Чтобы уменьшить беспокойство своих домашних животных, владельцы кошек должны следить, чтобы дверь в комнатах дома была открыта, советуют эксперты.

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